Kteří slavní herci natáčeli v Česku? Díky autentickým lokacím i historickým kulisám vzniklo na území České republiky mnoho filmových hitů, které očarovaly diváky po celém světě. Slavné snímky využily české scenérie k vytvoření nezapomenutelných filmových momentů. Připomeňme si kasovní trháky a dnes již legendární filmy natáčené v Česku, kterými bezesporu jsou Amadeus (1984), Mission Impossible (1996), Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (2005), Casino Royale (2006) a Na západní frontě klid (2022).

Česká republika je pro zahraniční filmaře doslova rájem. Nejen, že je zde natáčení poměrně levné, ale především naše země nabízí spoustu velmi atraktivních míst. Překrásná příroda, tajemná skalní města jako stvořená pro fantasy filmy, nevídaně velké množství hradů a zámků i historická centra měst.

Obrovskou výhodu představuje pro filmaře zachovalá architektura. Česká republika se tak v mnoha filmech umně „převlékla“ za jiná města z nejrůznějších historických epoch. Například ve filmu Iluzionista posloužila Praha jako dokonalá náhrada Vídně v 19. století. Ve Van Helsingovi zase naše hlavní město ztvárnilo Budapešť. Český divák však ve scéně s jednou z Draculových manželek může bez problému rozeznat Karlův most a Národní divadlo.

Zjistěte spolu s Deníkem, jaké další celosvětově známé filmy vznikaly na našem území.

Amadeus (1984)

V pražském Stavovském divadle se natáčel snímek Amadeus o Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Se Stavovským divadlem byl geniální skladatel přímo spjat.Zdroj: Wikimedia Commons, VitVit, CC BY-SA 4.0

Hned osmi Oskary se může pochlubit americký životopisný snímek Amadeus režiséra Miloše Formana. Natáčení příběhu o geniálním skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi probíhalo částečně i v tehdejším komunistickém Československu. Kulisy pro strhující drama o žárlivosti, nenávisti a lásce poskytla města Praha a Kroměříž.

Jak připomíná web Classic Praha, v Kroměříži využil Miloš Forman prostory Arcibiskupského zámku, v Praze se zase filmový štáb pohyboval především ve Stavovském divadle.

Právě se Stavovským divadlem je Mozartovo jméno neodmyslitelně spjato. V roce 1787 zde osobně dirigoval svou Figarovu svatbu, která ve Vídni propadla. U nás se mu však dostalo zaslouženého uznání, proto se rozhodl pro Prahu složit operu Don Giovanni. „Zejména ta divadlo proslavila a Mozartovými operami se stalo Stavovské divadlo známým po celém kulturním světě,“ uvádí internetová encyklopedie Wikipedia.

Podle oficiálního webu Miloše Formana se natáčení Amadea uskutečnilo pod dohledem Státní bezpečnosti i komunistických pohlavárů, kteří za to od Američanů inkasovali valuty. „To byl jediný důvod, proč ten film povolili natáčet v Praze,“ uvedl později Forman.

Mission Impossible (1996)

Tom Cruise nemá na Českou republiku nejlepší vzpomínky.Zdroj: Wikimedia Commons, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Pořádnou ostudu si Česká republika utrhla při natáčení filmu Mission Impossible v Praze. Hlavní město si sice přišlo na krásné peníze, jen natáčení v Lichtenštejnském paláci stálo podle serveru Kinotip2 půl milionu korun denně, ale tvůrci pak označili Českou republiku za vyděračskou.

Štáb měl vyhlídnuté prostory v okolí Karlova mostu a Lichtenštejnský palác. Jaroslav Sedláček ve své knize Rozmarná léta českého filmu píše, že úřad vlády původně filmařům nabídl prostory za 80 tisíc korun na den. Když se to však dozvěděl tehdejší ministr bez portfeje Igor Němec, zvýšil částku na 580 tisíc za natáčecí den.

„Tak razantní navýšení a neseriózní jednání logicky Cruisovi hnulo žlučí. Objednal se u Václava Havla, aby si stěžoval, Václav Havel volal premiéru Klausovi, Klaus poslal Havla do prdele a přikryl pana Němce. Posledním krokem byl můj telefonát panu Němcovi, kdy šlo o rozdíl 2,5 milionu korun. Snažil jsem se ho přesvědčit, ať nechají původní cenu 80 tisíc s tím, že Barrandov ten rozdíl zaplatí, protože mi bylo jasné, co se stane,“ uvedl pro knihu tehdejší generální ředitel AB Barrandov Václav Marhoul.

Co předvídal, to se také stalo. Tom Cruise po návratu do Hollywoodu poskytl několik rozhovorů. Nejzásadnější byl pro Vanity Fair: „V něm Českou republiku nazval naprostým debilovem a drnákovem, že je tu stále komunismus a že se tu nedají točit filmy, které sem po takové negativní reklamě od Toma Cruise logicky nepřišly. Trvalo minimálně dva roky, než se kauza pozapomněla,“ dodal Marhoul.

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (2005)

Skalní útvar Pravčická brána je jen jedním z míst, kde se natáčel film Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.Zdroj: Wikimedia Commons, Jürgen Regel, CC BY 3.0

Že je česká krajina překrásná, o tom není pochyb. Není tak divu, že když filmový štáb snímku Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň hledal pohádkově vypadající krajinu pokrytou sněhem, Česká republika byla jasnou volbou.

Pro ztvárnění zimní krajiny pohádkové Narnie se autorům zalíbily Tiské stěnyv česko-saském Švýcarsku. Hned první scéna ze světa za skříní, ve které Lucinka zavítá na návštěvu k panu Tumnusovi, se natáčela právě zde, v lokaci pod názvem Medvědí doupě.

„Ve skále skutečně je hloubení, ve kterém se ale interiér Tumnusova obydlí rozhodně nenatáčel. O několik minut později, kdy jsou již v Narnii všechny čtyři děti a následují bobra od zničeného Tumnusova domu, vidíme další záběr na jednu z dominant Tiských stěn, Jánusovu hlavu. Ta leží přímo u vstupní pokladny. Filmaři museli kvůli této scéně demontovat lavičku a rozcestník, který by jinak stál uprostřed záběru,“ píše web Filmová místa.

Ve filmu může pozorný divák rozpoznat třeba také Pravčickou bránu. Ta si zahrála kamenný most, po kterém děti vedené obrem utíkají před osmispřežím zlé čarodějnice.

Casino Royale (2006)

Herec Daniel Craig se v roce 2006 pohyboval v České republice poměrně často. Natáčela se zde totiž většina filmu Casino Royale.Zdroj: Wikimedia Commons, GlynLowe, CC BY 2.0

Každý milovník bondovek si nejspíš vzpomene, že se úvodní černobílá sekvence trháku Casino Royale – v níž poprvé ztvárnil agenta 007 Daniel Craig – odehrává v Praze. Ne každý už však tuší, že v Česku vzniklo zhruba 75 % filmu.

K rozhodnutí přijet filmovat právě sem, se vyjádřil i Matthew Stillman, zakladatel společnosti Stillking Films, v jejíž péči se v České republice točila řada zahraničních snímků.

„Původně se ani jedna scéna neodehrávala v Praze. Sešel jsem se s Barbarou Broccoli (americká producentka podílející se na vzniku bondovek, pozn. red.) a ona se zeptala, kde by film mohli natočit. Řekl jsem jí, že většina by se měla udělat v Praze. Sestavili jsme rozpočet a souhlasila,“ poodhalil zákulisí Stillman

Autor Martin Cvrček pro internetový magazín Nerdfix uvádí, že v části filmu věnované pokerovému turnaji v Černé Hoře není těžké rozpoznat Karlovy Vary či okolí hradu Loket.

„Na území Česka se však natáčela i docela jiná scéna, a to nádvoří ambasády na Madagaskaru, která po působivé honičce skončí výbuchem. Tento okamžik nezachytily kamery v barrandovských ateliérech či na nějakém ikonickém místě, nýbrž v bývalých Modřanských strojírnách na okraji pražských Komořan,“ píše Cvrček.

Na západní frontě klid (2022)

Hodně natáčení na území České republiky si užil Felix Kammerer. Ztvárnil roli Paula Bäumera v nové adaptaci filmu Na západní frontě klid.Zdroj: Wikimedia Commons, Thingveller, CC BY-SA 4.0

V poslední době si Českou republiku velmi oblíbil Netflix. Mimo jiné se zde z velké části natáčela i nová filmová adaptace románu Ericha Marii Remarqua Na západní frontě klid. Ponurý snímek, který získal řadu cen (mimo jiné i čtyři Oscary, pozn. red.), se vedle studií na Barrandově točil na dalších zhruba dvaceti místech v České republice.

„V Postoloprtech se natáčelo například dění v polní nemocnici, bývalé vojenské prostory v Milovicích zase sloužily jako zákopy a válečné pole. Mezi další místa natáčení patří Králův Dvůr, hrad Točník, Libušín, Vinařice, Benátky nad Jizerou, Lišany, Chotýšany, Luštěnice a zámky Liběchov a Hořín, Ústí nad Labem, Žatec, Roudnice nad Labem, Buškovice, Černochov, zámek Brody, zámek Sychrov u Liberce a opatství Chotěšov na Plzeňsku,“ vyjmenovává server Netflixer.

Při natáčení v České republice padl dokonce i jeden rekord. Producent Pavel Müller později uvedl, že scéna s hořícími vojáky byla největší v české historii, kdy naráz hořelo devět kaskadérů. Natáčení tak musely předcházet několikatýdenní zkoušky.