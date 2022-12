Konec roku ve Špindlerově Mlýně bude bezpochyby rušný a veselý. Nejnavštěvovanější české lyžařské centrum v hotelích a apartmánových domech disponuje až osmnácti tisíci lůžek pro turisty – zásoba volných se rychle tenčila už několik týdnů před Silvestrem. Do krkonošského města, kde trvale žije pouhých tisíc lidí, tak dorazí desítky tisíc domácích i zahraničních hostů.

Chystají se na ně nejen hotely a hostitelé, ale i místní restauranty, bary a sjezdovky.

„Je to náš top den, každoročně,“ potvrzuje starosta Špindlerova Mlýna a šéf webových stránek spindleruv-mlyn.cz Martin Jandura. „Je tady nejvíc lidí v roce naprosto bez ohledu na počasí a podmínky k lyžování,“ usmívá se.

Na Komáří vížku vede nejstarší a nejdelší lanovka v Čechách

Ceny vystřelily vzhůru

Jeden z nejlepších a také nejdražších hotelů ve městě, Savoy, například hostům limitoval pobyt na přelomu roku minimálně na pět nocí – žádný sváteční víkend nepřichází v úvahu. Dvoulůžkový pokoj na pět dní tady o svátcích vyjde nejméně na třicet tisíc korun. Je to víc než v jiných dnech roku – možná i dvakrát. Stejnou cestou se samozřejmě vydaly i ostatní hotely a apartmány – ty, které například na booking.com tři týdny před silvestrem zůstávají v nabídce, stojí na pět dní pro dva desítky tisíc korun.

Za vyšší ceny se hotely snaží své hosty hýčkat: na webové stránky vyvěšují jednak speciální sváteční menu, na kterých jejich šéfkuchaři pracovali dlouhé týdny, jednak nabízejí v podstatě celodenní program pro hosty včetně těch nejmenších. „Za ty peníze nabízíme služby vyladěné do posledního detailu,“ konstatuje Iva Gajdošíková, PR manažerka Asten Hotels, kam Savoy a vedlejší Soyka patří. V programu nebude chybět živá muzika, kouzelník a animační program pro děti, na svátečním degustačním menu pak telecí tataráček s uzeným žloutkem, ústřice nebo čokoládové pralinky.

Silvestrovské menu už chystají i například v Trattorii Lucio, v Hotelu Central 1920 i ve Wellness hotelu Grand, kde kvůli přípravám nechají restauraci zavřenou dokonce i o Vánocích.

Červení andělé v horách zachraňují životy. Někdy i kvůli bikinám či teniskám

S vlastním programem

„Zhruba polovina turistických lůžek ve Špindlerově Mlýně je v apartmánových domech – tito hosté přijíždějí do města s vlastním programem, s přáteli, chtějí se prostě bavit,“ pokračuje Martin Jandura. „Většinou se všichni potkáme na náměstí u svítícího stromku a půlnočních ohňostrojů. To je vlastně nejdůležitější bod celé silvestrovské oslavy – společné čekání na půlnoc. Proto na Silvestra nikdy žádný jiný speciální program nechystáme, lidé si stačí sami,“ dodává starosta.

Lyžařská sezona začíná ve Špindlerově Mlýně 10. prosince – vlekaři zasněžují co to dá a modlí se k počasí. To silvestrovské zatím na webových stránkách není. Bez prvního lyžování ze však na Nový rok ze Špindlerova Mlýna nikdy neodjíždí.