Říká se, že se na hradě a zámku Staré Hrady nesmí kopat. Člověka, který by to porušil a snažil by se templářský poklad najít, prý čeká krutý osud. Duše mrtvých ho dodnes střeží.

Duchové kopáčů se pomstili

Podle pověsti byli templáři původními vlastníky tvrze Stará. Z křižáckých výprav do východních zemí si přivezli sochy dvanácti apoštolů v životní velikosti. Kopáče, které nechali vzácné sochy zakopat, zazdili zaživa, aby úkryt nemohli vyzradit. Když chtěli později templáři svůj poklad přemístit, narazili na duchy ubitých kopáčů. Ti se jim pomstili strašnou a bolestivou smrtí.

Jiná verze legendy vypráví, že nešlo o sochy apoštolů, ale o obrovské valouny zlata z cest, které si právě zde několik templářů ukrylo. Aby kopáči, kteří jim zlato pomáhali zakopat nic neprozradili, všechny je na místě zabili. Zlaté valouny prý při správném postavení otevírají bránu do časoprostoru.

Ať už šlo o sochy nebo valouny zlata, poklad zůstal ukrytý někde v zemi. I když mnozí zpochybňují, že tu templáři vůbec žili. „O pobytu templářů na Starých Hradech se historici přou již několik staletí. Ti, kteří v něj věří, tvrdí, že templáři vlastnili tvrz do roku 1312, kdy byl jejich řád zrušen a Stará přešla mezi statky krále Jana Lucemburského. Od něj ji koupil jeho hejtman Arnošt z Pardubic, později ze Staré. Tato varianta je podpořena i kronikou Václava Hájka z Libočan, v níž zahrnuje Starou do statků, patřících templářům,“ uvádí na svém webu Staré Hrady.

Hrad a zámek Staré Hrady z dronu:

Staré Hrady koupili Sukovi pro své sbírky

Staré Hrady mají zajímavou minulost, spojenou i s Albrechtem z Valdštejna, který zámek roku 1628 koupil. Po roce 1945 se stal zámek majetkem československého státu, který ho nechal bez údržby a oprav.

Před demolicí, o které už bylo roku 1960 rozhodnuto, ho zachránil místní učitel a předseda MNV Vladimír Holman. Za pomoci dobrovolníků z obce i okolí a také trempů se z ruiny zase pomalu začal stávat zámek. Časem ale bylo jasné, že na opravy a údržbu objektu obec nestačí a tak se ho rozhodla prodat.

V té době hledali historicky zajímavý objekt, kam by mohli umístit a veřejnosti představit expozici sbírek předmětů a mobiliáře z období vlády Františka Josefa I., manželé Petra a Rudolf Sukovi ze Dvora Králové nad Labem.

Než se ale manželé Sukovi s jejich třemi dětmi stali zámeckými pány, čekaly je značné peripetie. Vlna nevole, agresivity a nesouhlasná petice části místních obyvatel je zaskočila, takže od záměru nejprve odstoupili. Podruhé, když obec svůj záměr objekt prodat vyvěsila, už se odradit nedali. Stát, který se přihlásil jako zájemce, nabídl 1 korunu, Sukovi 30 milionů, takže obec dala přednost jejich nabídce.

Od roku 2007 je tedy objekt jejich, po opravách ho v roce 2008 nově otevřeli veřejnosti. „Naším záměrem je umístit zde takové expozice, aby zaujaly co nejvíce turistů. Peníze ze vstupného budeme investovat do postupné obnovy areálu. Přijďte se podívat, abyste mohli posoudit, jak se nám náš záměr daří,“ nechali se slyšet manželé Sukovi.



Historie se snoubí s pohádkou

Hrad a zámek Staré Hrady je skvělým tipem na výlet hlavně pro rodiny s dětmi nebo školní výlety. Otevřeno je tu celoročně. Většina prohlídkových okruhů je věnována především dětem, ale laskavou pohádku a humor ocení i dospělí.

Návštěvníci si mohou vybírat z historických i pohádkových prohlídkových okruhů, v nichž uvidí na 450 pohádkových bytostí.

V hradních prostorách se zabydleli také netopýři. „Sklepení zámku Staré Hrady bylo prohlášeno evropsky významnou lokalitou Natura 2000 kvůli letní kolonii kriticky ohroženého vrápence malého. Každoročně zde přebývá 30 až 60 samic,“ uvádí Wikipedia.

Hrad a zámek jsou domovem draků

Hrad a zámek Staré Hrady jsou domovem pro víc než tři desítky různých draků a dráčků, kterým vládne moudrý dračí král Rozumbraďák XVI s královnou Starostlindou a jejich povedenými dcerkami, dračími princeznami Lajdalínou, Trajdalínou a Rozcaplínou.

I další pohádkové okruhy – Zdravosvět a Dračí království, Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda - jsou věnovány především dětem, i když laskavý humor pohádek čaroděje Archibalda I. ocení i jejich rodiče a prarodiče. Pohádkových bytostí jsou tu na čtyři stovky a ať už vás bude hradem provázet krásná princezna, rozpustilá vodnice, čarodějnice nebo čertice, nudit se rozhodně nebudete a při hádankách a soutěžích si procvičíte i svůj ostrovtip.

Za vidění stojí i Čarodějná Bestyjola. Tady starohradské čarodějnice a kouzlobabky s láskou pečují o své živé miláčky. Pilně se tu starají o černé kozy a ovečky, bažanty, hrdličky, ale také o krysáky a myšáky, šváby, štěnice a o další havěť a pravidelně je krmí těmi nejlepšími dobrotami ze strašidlácké kuchyně.

Hrad a zámek Staré Hrady:

Dospěláci nepřijdou zkrátka

Navštěvníci si prohlédnou gotický hrad s rukopisem Petroparléřské hutě s dochovanými gotickými portály a zbytky hruškovitých žeber klenby a renesanční zámek.

V hradní a zámecké části vede prohlídkový okruh Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I. „Můžete si prohlédnout koloniál a obchod s kávou, jak vypadaly v dobách našich prababiček. Uvidíte barokní kuchyni, velkou loveckou chodbu, unikátní ložnici a pracovnu. Mnoho tisíc exponátů představuje život prostých lidí, měšťanů a šlechty v období vrcholu habsburské monarchie,“ uvádí web Královéhradeckého kraje.()

„Po prohlídce můžete na prvním nádvoří nahlédnout do gotické kaple z konce 14. století, zasvěcené sv. Janu Křtiteli a obdivovat figurální sgrafita, umístěná nad vstupním portálem v předzámčí,“ informuje web Staré Hrady.

close info Zdroj: Se svolením Rudolfa Suka zoom_in Největší sbírku s pivní tématikou najdete na Hradě a zámku Staré hrady.

Expozice "Pivo poklad Čechů" je unikátní expozice věnovaná historii piva a pivovarnictví v zemích Koruny České. Podle majitele Rudolfa Suka se jedná o největší komplexní sbírku svého druhu v celé České republice.

Užitečné informace o hradu a zámku Staré Hrady

Vstupné

Dospělí: 145 Kč

145 Kč Děti 2-11 let: 95 Kč

95 Kč Studenti, senioři, mládež: 125 Kč

125 Kč Děti do 2 let: zdarma

zdarma Čarodějná Bestyjola: základní 45 Kč, snížené 25 Kč

základní 45 Kč, snížené 25 Kč Vstup na okruhy s menšími zvířaty v zavazadle, či v náručí povolen - zvířátko zdarma.

Otevírací doba

červenec a srpen: denně 09:30 – 18:00 hodin

denně 09:30 – 18:00 hodin září: denně mimo pondělí 09:30 - 17:00 hodin (o svátcích vždy otevřeno)

denně mimo pondělí 09:30 - 17:00 hodin (o svátcích vždy otevřeno) říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben: soboty, neděle, svátky, prázdniny 10:00 – 17:00 hodin

soboty, neděle, svátky, prázdniny 10:00 – 17:00 hodin květen a červen: denně 09:30 - 17:00 hodin mimo pondělí (o svátcích vždy otevřeno)