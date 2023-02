Negativní věci se kolem místa začaly dít až počátkem 19. století, kdy podle místní legendy na Pohádku vrhla prokletí zlá stařena. Ta byla na louce u stavení ubita davem poté, co byla obviněna z požáru v nedaleké obci Strážov, píše sumavanet.com.

Zdroj: Youtube

„Stařena, která na Christlhofu měla dokonce provozovat černou magii a tajemné rituály, krátce před smrtí objala břízu, která u Pohádky rostla, a celé tohle místo proklela. Říká se, že v ten okamžik bříza vpila její krev a od těch dob měla rudě zbarvené dřevo,“ získal ještě od znalců tamní historie bližší informace web plzen.rozhlas.cz.

A aby toho nebylo málo, traduje se, že jeden z pozdějších majitelů Pohádky se v domě oběsil, stejně jako jeho žena. Za další tragédii lze považovat osud rodiny Pangerlových, která zde žila až do konce 2. světové války. Tehdy kvůli odsunu musela svůj domov opustit.

Mrazivá svědectví. Rudá věž smrti pohřbívala politické vězně zaživa

Když v 50. letech německá místa hromadně dostávala nově české názvy, Christlhofu se dostalo pojmenování Pohádka. Stojí za tím jeho umístění v krásné krajině.

„Od 50. let 20. století vlastnila statek různá družstva, která jej pronajímala. V 80. letech si statek pronajaly tři rodiny a v 90. letech jej začal užívat Ivan Roubal,“ píše web plzen.rozhlas.cz.

Ivan Roubal.Zdroj: se svolením PČR

O koho jde? Na první pohled Roubala místní znali jako poměrně nenápadného člověka, který se vymykal snad jen tím, že v botě nosíval zastrčený nůž. Jak se později ukázalo, jen tak běžný obyvatel Pohádky to nebyl a už vůbec se nechoval pohádkově. Byl to totiž sériový vrah, který se zapsal to těch nejčernějších pasáží kroniky tuzemské kriminalistiky.

Přistěhoval se sem v roce 1991. V té době v již značně rozpadlém stavení plánoval chov jelenů, na což však nedostal povolení. Nakonec tak alespoň v rozlehlém chlévě choval černá vietnamská prasata, dále si sem pořídil i drůbež a koně. Podle svědectví místních se ke zvířatům choval velmi krutě až trýznivě. A to ještě sousedé netušili, že nejen ke zvířatům.

Děsivý dům Winchesterových: Sídlo je prý plné duchů zastřelených lidí

Zda docházelo k vraždám přímo v Pohádce, to je spíše předmětem nepotvrzených spekulací. Indicie však minimálně jednomu nejtěžšímu činu nasvědčují. Jak uvedl web iprima.cz, Roubalův známý chtěl v místě postavit vodní pilu. Docházel tak podle všeho i do Roubalova domu. Znenadání však i s přítelkyní zmizel a jejich těla už nikdy nebyla nalezena.

Ostatky prý spořádala prasata

Že za jejich skonem může stát právě Roubal, nasvědčuje skutečnost, že po jejich zmizení začal používat jejich věci včetně auta. A dokonce se prý synovi svěřil, že jejich ostatky nechal sežrat prasaty. Tuto skutečnost však u soudu odmítl a ani policie pro to neměla žádné spolehlivé důkazy.

V roce 2010 se kdosi pokusil statek podpálit, snad aby tak odsud negativní energie navždy zmizela. Torzo domu však na místě stojí nadále. A možná tam někde pobývá i duch samotného Ivana Roubala, který zemřel v roce 2015 jakožto doživotně odsouzený ve věznici v Karviné.

Cíl temné turistiky

K místu plnému neštěstí dodnes míří zájemci z řad příznivců temné turistiky. Pohádka leží mimo značené turistické trasy. Je dostupná po lesních cestách. Obvykle se zájemci o prohlídku děsivého místa vydávají z Vítně po silnici na Mladotice až ke křižovatce s lesní cestou. Lesní cesta pak odbočuje vpravo do lesa asi 300 metrů před Mladoticemi. Lesními cestami a po lukách je to pak do kopce k Pohádce asi dva kilometry.