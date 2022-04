Další články z Vysoké nad Labem najdete ZDE:

„Rozhledna Milíř je od 7. 9. 2021 z rozhodnutí statika do odvolání preventivně uzavřená, důvodem je probíhající diagnostika dřevěných prvků poškozených zejména vyklováváním strakapouda,“ čte nahlas z nástěnky paní Věra dětem, z vyhlídky do Polabí tak nic nebude: „Je to škoda, dneska by bylo krásně vidět. Už jsme tady byli loni, je to moc hezké místo, ale co se dá dělat,“ krčí rameny trochu zklamaně paní Věra.

Se strakapoudem tady bojovali od otevření 31 metrů vysoké stavby před devíti lety. „Zpočátku to byla remíza. Strakapoud si tam zpočátku roku něco vytesal a my jsme ty důlky zatmelili. Loni, když byl na jaře kvůli covidu lockdown, tak jsme místo na začátku dubna otevírali rozhlednu až koncem května. Strakapoud měl klid a vykloval si v nosném sloupu o průměru 40 centimetrů dvě nebo tři hnízdní dutiny hluboké zhruba dvacet čísel a dokonce tam vyvedl i mladé,“ říká starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. Stav rozhledny posuzoval statik Jakub Gembal: „Dělal se podrobný průzkum dřevařským institutem, který zjistil, že napadení je rozsáhlejší, než se myslelo. Konstrukce je sice dimenzovaná na extrémní podmínky, ale nechtěli jsme riskovat, že se něco stane.“ Nosné sloupy oslabily nejen ptačí zobáky, ale také dřevokazná houba.

Rozhlednu, která stojí na třech mohutných sloupech, teď čeká výměna čtyř šestimetrových nosných segmentů z lepených smrkových hranolů. „Vymyslelo se řešení, že by se udělala výměna narušených částí tak, aby se rozhledna nemusela celá rozebírat. Vloží se tam ocelové výměny, dá se říct berle, které po dobu montáže nahradí hlavní nosný sloup,“ popisuje postup Jakub Gembal.

Do unikátních opravy se firmy příliš nehrnuly. Do prvních dvou výběrových řízení se nikdo nepřihlásil, podařit by se mohl ale třetí tendr, věří starosta Jiří Horák: „Máme avízo od jedné firmy, že podá nabídku. Už máme objednané čtyři nové sloupy, snad se podaří vše udělat do letních prázdnin.“

Také bude nutné rozhlednu ochránit před strakapoudy do budoucna. „Hnízdní otvory jsme provizorně zakryli králičím pletivem z pozinkovaného ocelového drátu, ale strakapoud si do nich letos na jaře zase dokázal udělat díru. Příroda je mocná čarodějka. Budeme muset dřevo ochránit bytelněji,“ zamýšlí se starosta Vysoké Jiří Horák. A ještě si neodpustí trochu nahořklý vtip: „Z těch vyříznutých sloupů s vyklovanými dírami možná uděláme ptačí budky. Třeba budou strakapoudi hnízdit v nich a naší rozhlednu nechají na pokoji. Ostatně budou to asi nejdražší budky na světě.“ Celkem by oprava měla stát do 800 tisíc korun a obec ji zaplatí z fondu údržby rozhledy, kam po devět let ukládala peníze ze vstupného.