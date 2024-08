Kašperk má i svá další NEJ. Je nejvýše položeným královským hradem (886 m.n.m.). Patří k nejnavštěvovanějším hradům na Šumavě, za což získal i Křišťálový špendlík.

„Kašperk také nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu a okolí,“ přidává do výčtu na webu Šumava kastelán hradu Zdeněk Svoboda.

Na hradě se stínaly hlavy zločincům

„Hrad sloužil jako popraviště, kde se stínaly hlavy hříšníkům, hrdelním zločincům, kapsářům i nepohodlným lidem. Nejeden zvědavý turista se při nocování v okolí hradu Kašperk setkal s poletujícími světly, kroky, hlasy, temnými postavami či ledovým větrem,“ popisuje Deník v článku Odhalte nejstrašidelnější místa České republiky.

Co všechno se dělo v minulosti za zdmi hradu se už nedozvíme. Pověstí, které ho provázejí, je ale opravdu hodně. A zvuky, které se tu občas ozývají, je těžké jinak vysvětlit. V Západní věži prý bývají slyšet kroky na schodech, i když tu nikdo není. Ženský zpěv a nářek má být slýchán odkudsi z dálky. Nesmíme zapomenout ani na ducha zakletého hradního pána, bloudícího nocí a černého koně s ohnivou ohlávkou. A pak nevěřte na duchy.

Hrad Kašperk pod drobnohledem:

Opilí kostlivci řádí ve věži

Jednou z pověstí, které se k hradu Kašperk váží, je ta o opilých kostlivcích. „Schází se prý v Severní věži. Tato komnata byla v 17. století opravdu vyhrazena pro tyto účely. Z věže se vždy rozléhaly zvuky a cinkání skleniček. Tyto bujné radovánky utichly po půlnoci,“ uvádí web cKlub.



Pohanská bohyně Swiza hlídá les

V lesích kolem hradu můžete potkat další přízrak. Děsivou vrásčitou stařenu jménem Swiza. Jde o pohanskou bohyni, která hlídá les.

Pohybuje se ve vlčí kůži, na hlavě má jelení parohy a každý, kdo ji potká, by jí měl prokázat úctu. Jinak mu podle pověsti hrozí, že záhy zkamení a navždy zmizí v šumavských lesích. Pověst má reálný základ alespoň v tom, že se v okolí dnešního hradu skutečně nalézalo pohanské keltské osídlení.

Šplhavec poutníka připravil o paměť

Strašidlo, které leze po stěně hradního nádvoří a může vás roztrhat na kousky, dostalo jméno Šplhavec.

Podle pověsti na webu hradu Kašperk poutníka, který se rozhodl přenocovat v hradní věži, vzbudil o půlnoci rámus. „Podíval se z okna a uviděl, jak nad ním nahoře šplhá po zdi věže bílé strašidlo. Zavolal: „Hej, ty, pojď dolů!“ Strašidlo se na zdi okamžitě otočilo a lezlo hlavou dolů směrem k oknu. Chlapík viděl bílou lebku, prázdné oční důlky. Na nic nečekal, nechal ranec s holí ležet a pádil ven,“ vypráví pověst.

Nedoběhl ale daleko. Dostal ránu do zad a zůstal ležet. Z leknutí se už nikdy nevzpamatoval. Dokonce zapomněl, jak se jmenuje i odkud přišel.

Skřítkové pomohli nešťastnému dřevorubci

Pod Kašperkem žijí skřítkové, kteří mají dobré srdce. Další z pověstí vypráví o dřevorubci, kterému padající strom zabil ženu. Naříkal často na svou samotu i bídu a pro slzy ani neviděl na práci. Skřítkům se ho zželelo a začali mu v noci pomáhat. Každé ráno, když přišel do lesa, našel na cestě už poražený a odvětvený strom, takže mohl kmen rozřezat a rozsekat.

„Podřízni strom úplně, bude to tvé štěstí,“ zavolal jeden ze skřítků na dřevorubce, když se vydal jednou v noci do lesa a viděl malé mužíčky s lucerničkami na prsou u stromu, už do poloviny naříznutého. Dřevař počkal do úsvitu, udělal, co skřítek řekl, ale nic nenašel. Posbíral alespoň pár suchých větví, že si uvaří k obědu polívku. Když je doma rozlámal a chtěl vložit do kamen, držel v ruce samé zlato.

Lesní matka vyvedla děti z lesa

Ještě jednu hodnou strážkyni mají lesy kolem Kašperku. Děvčátko a chlapce, které poslala jejich matka, selka ze Žlíbku do Kašperských Hor odnést nějaké věci její sestře, prý zachránila Lesní matka. Děti se ve městě zdržely, stmívalo se a když na lesní cestě pod Kašperkem šláply na bludný kořen, byly ztracené.

Děti volaly o pomoc a ze tmy lesa vystoupila podivná bytost. Prastará žena vysoké postavy, místo vlasů šedivý lišejník, na sobě oděv z mechu a březové kůry. „Jsem lesní matka a dávám pozor, zda lidé neškodí stromům a zvěři. Koho přistihnu, zle ho potrestám,“ popsal, jak setkání s dětmi podle pověsti proběhlo, hradní web. Strážkyně lesa odvedla děti domů a pak zmizela v lese tak tiše, jak se z něj vynořila.

Hrad je majetkem města Kašperské Hory

„Obdélný palác a na něj napojené obytné věže představují samostatné hradní jádro, které je obehnáno souvislým opevněním. Na hradní jádro se napojuje i hradní nádvoří, sloužící jako hospodářské zázemí. Tato podoba hradu z druhé poloviny 14. století byla upravována různými přestavbami, především v průběhu století následujícího,“ popisuje web hradu Kašperk s tím, že ač hrad královský, byl Kašperk spravován šlechtou, která si ho i s přilehlým panstvím pronajímala.

Roku 1616 byl již opuštěný a zchátralý hrad královskou komorou odprodán městu Kašperské Hory, v jejichž majetku hrad zůstává dodnes.

Strach točit tu neměl Jiří Strach

Strach se do historie hradu zapsal nejen na základě pověstí, ale i díky známému režisérovi tohoto jména. Jiří Strach na Kašperku natočil jednu z nejoblíbenějších pohádek Anděl Páně. Velký ohlas pak měla i výstava fotografií z natáčení na hradě.

Anděl Páně na hradě Kašperk.

„Šumava je můj zamilovaný kraj. Vždyť jsem si tam našel mou Magdalenku. Jakmile to nějaký scénář a peníze producentů jen trochu dovolí, jsem tam s kamerou rychleji než blesk, to můžu svatosvatě slíbit. Nejenom kvůli přenádherné přírodě, ale i kvůli kamarádům, které tam mám,“ zavzpomínal na natáčení Anděla Páně na Šumavě v Deníku v článku Byly to nejkrásnější chvíle mého života režisér Jiří Strach.

