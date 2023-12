Nejen jedinečný výhled na Prahu z výšky 52 metrů. To nabízí žižkovský podnik Střecha Radost. Venkovní posezení zde za teplého počasí zpříjemňují návštěvníkům akce jako stand-up vystoupení, kino, divadlo či live podcasty. Střecha je ale aktivní i v zimě. Na zájemce zde čeká vyhřívaný stan a iglú.

Střecha se nachází ve výšce 52 metrů na Domě Radost. | Foto: Deník/Jiří Štraub

Zasněžené výhledy na hlavní město si lidé mohou vychutnat ze Střechy Radost i v zimě, a to bez toho, že by je trápily nízké teploty.

„Od čtvrtka do neděle od 16 do 22:30 hodin je střecha otevřena pro veřejnost, která se může těšit na velký vyhřívaný stan a také iglú. A to až do 31. prosince,“ říká provozovatel Pavel Jeřábek. K dispozici jsou i vnitřní prostory.

V pátek 15. prosince navíc návštěvníky čeká Adventní pop-up výstava v Radosti s prodejem autorských šperků, oblečení, obrazů a dalších originálních dárků. Nebude chybět ani živé tvoření, hudba a tematický program. Výstavu doprovodí „jedlý“ pop-up Kámo bráško burger.

Střecha Radost je vyhlídková terasa s tím nejlepším výhledem na Prahu. v zimě navíc nabízí i posezení v iglú.Zdroj: Deník/Jiří Štraub

Silvestr a speciální drinky

V plánu je také speciální silvestr. Rooftop party začne 31. prosince v 18 hodin. „Zimnímu období je přizpůsobená i nabídka baru. Standardní nápojový lístek doplnilo pravé italské Bombardino, teplé Negroni či voňavý svařák,“ dodal Jeřábek.

Po silvestru se Střecha Radost opět otevře veřejnosti až v květnu. Do té doby bude k dispozici jen pro soukromé pronájmy. „Střecha Radost je vyhlídková terasa s tím nejlepším výhledem na Prahu, jaký je. Víme ale, že to nemůže být pouze o krásných panorámatech, a pro podnik pravidelně zařizujeme různorodý kulturní program,“ uvedl Jeřábek.

Tady je zasněžená Střecha Radost na instagramovém videu.

Letní život na střeše

Střecha žila i během uplynulého léta. Konala se zde divadla, promítání filmů, diskuzní pořady, live podcasty, stand-up vystoupení, pravidelné hospodské kvízy a start-upové akce. Prostor rovněž hostil i několik svateb.

Střecha se nachází ve výšce 52 metrů. Spočívá na Domě Radost, který je nepřehlédnutelnou funkcionalistickou dominantou náměstí Winstona Churchilla na pražském Žižkově.