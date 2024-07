Mráz po zádech přechází hlavně na místech, která jsou spojená s temnou historií a třeba rovnou mordy nebo popravami. I když se popraviště v průběhu staletí ztratila z map i lidské paměti, často se udržely názvy, které k těmto lokalitám přímo odkazují. Zpozorněte, pokud se někde vyskytují názvy jako Na Spravedlnosti, U Kříže, Šibeník nebo třeba Na Stínadlech, Smutná ulička. Jistota, že tu někdy popraviště stálo, je velmi vysoká.

Počítejte ale s tím, že taková místa leží hlavně mimo dnešní centra měst. „V prostoru střední Evropy totiž popraviště vždy stála za městem. Kromě opravdu demonstrativních poprav nebo poprav významných osobností, které se konaly na náměstích nebo v prostorách radnic, to byla vždy záležitost oblasti za městskými branami,“ vysvětlil historik Oblastního muzea v Mostě Jiří Šlajsna.

Bez ohledu na to, že bydlet na místě, kde krutou smrtí umíraly desítky, možná i stovky lidí, by asi nikdo dobrovolně nechtěl, stává se to. Například v severočeském Chomutově najdete v bohatě domy zastavěné ulici Na Spravedlnosti zbytky stavení, kde přespával kat Mydlář a v místě údajného popraviště dnes stojí hotel.

Nejužší ulička v České republice nabízí tísnivou atmosféru. A to nejen kvůli tomu, že tu mnozí musí zatáhnout břicho. Vedla na popraviště. | Video: Deník/Kamila Minaříková

Když zůstaneme na severu Čech, fanoušci fotbalu si jistě vybaví, kde stojí teplický fotbalový stadion. Svá Stínadla mají i na mnoha dalších místech Čech a Moravy. Třeba v Písku, Sedlčanech nebo třeba Strážnici.