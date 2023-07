V severočeském Terezíně se nachází hned několik muzeí. Jedno z nich je trochu jiné. Je to Muzeum nostalgie. To představuje nejen věci denní potřeby let minulých, ale i spoustu zajímavostí ať už z pohledu tehdejších dopravních prostředků nebo techniky.

Vozidlo Vrbkovy vlastní konstrukce Traborex, které vzniklo na motivy Velorexu. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Jedním z výrazných exponátů je Traborex, který na motivy známého „hadraplánu“ Velorex vytvořil majitel muzea Miloš Vrbka, kterému nikdo neřekne jinak, než trabantolog. „Použil jsem do něj motor z Trabanta a také hnací nápravu,“ svěřil se.

Muzeum nostalgie Terezín:

Zdroj: Edvard D. Beneš

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Stodola i se slámou

* Obchod a byt v paneláku

* Sbírka šicích strojů

* Za vším jsou vzpomínky

Traborex své přezdívce v expozici dělá velkou čest, protože trabantů je v ní více než dost. Je zde nejen skutečné východoněmecké vozítko, ale i celá řada jeho modelů.

Ostatně stavba RC modelů řízených vysílačkou je kromě muzea a sběratelství další velikou vášní majitele expozice. A všechny jsou k vidění, protože v prostorách muzea se nachází také modelářský koutek v podobě dráhy se silnicí a malý tankodrom.

Hřeben Beskyd zdobí nové sochy. Na kolik vyjde výlet na Pustevny? Podívejte se

Ze zajímavých kousků je možné připomenout kloubový maďarský autobus Ikarus, tatrovku z expedice Tatra kolem světa, celou škálu nákladních tahačů a osobních aut nebo multikáry, traktory a vojenskou techniku.

Stodola i s originální slámou

V samotné expozici, se kterou se můžete, jak už název napovídá, vydat za nostalgií, jsou exponáty rozděleny do několika bloků. Je zde například prostor s názvem stodola, v němž jsou věci, které se sem v minulosti na venkově odkládaly. Staré, už nejezdící auto, zbytky zemědělské techniky, nepotřebný nábytek, ale i originální balíky slámy.

Modelové dráhy klubu Muzea nostalgie Terezín:

Zdroj: Youtube

„Ty nebylo jednoduché sehnat, protože jsem potřeboval mít vystavené ty klasické staré, které byly ze žluté slámy. Dneska se jen těžko najdou, protože dnešní sláma bývá našedlá,“ poznamenal majitel muzea.

Obchod a byt v paneláku

V prostorách s názvem obchod je vše, co bylo v někdejších socialistických prodejnách součástí jejich vybavení. V sekci bydlení zase vše, co náleželo do tehdejšího tradičního panelákového obývacího pokoje nebo do venkovské ložnice. V expozici je i prostor pro dobové hračky.

Muzeum nostlagie Terezín bylo otevřeno v listopadu roku 2016. Od roku 2007 měl jeho majitel Miloš Vrbka první nápady na založení muzea a od roku 2010 se touto myšlenkou intenzivně zabýval. Nakonec si svůj sen splnil a muzeum, které provozuje s manželkou Janou, vytvořil. Pohled na exponáty přináší zejména starším generacím spoustu vzpomínek.

Velká sbírka šicích strojů

Součástí je také obrovská sbírka šicích strojů značky Lada. A nejen to. Je zde také množství malých motocyklů Simson včetně tříkolky pro handicapované Duo a jízdní kola všeho druhu.

Otrokovické moře má nečekaně čistou vodu. Radují se plavci, rybáři i nudisté

Najdete tu také psací stroje, telefonní přístroje, vybavení kinosálu s obrovskou promítačkou a nový "domov" tu našla i celá řada dalších zajímavých věcí, které by většinou skončily někde na skládce.



Nahrává se anketa …

A proč to všechno vzniklo?

„Jsou to hlavně vzpomínky… Vzpomínky na dětství a mládí… Většina věcí je z doby, kdy se něco vyrábělo a dělalo se to pořádně, aby to sloužilo. Třeba i na celý život,“ dodává Miloš Vrbka s tím, že to bohužel už dneska neplatí.

„A tak se naše muzeum snaží v těchto věcech nabídnout alespoň nějakou dávku tak trochu zašlé nostalgie,“ uzavírá provozovatel muzea.

Muzeum nostalgie Terezín

Adresa: Pod hradbami 390 (pevnostní bastion Kavalír II), 411 55 Terezín

Kontakty: Miloš Vrbka, zakladatel muzea, vizionář – 603 772 550, milos@muzeumnistalgie.cz

Otevírací doba: sobota a neděle od 10 do 16 hodin

Web: https://muzeumnostalgie.cz/

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová