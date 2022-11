Od loňského roku, kdy schválili pražští zastupitelé zapůjčení monumentálního světového díla na pět let do Moravského Krumlova, můžete v galerii zdejšího zámku opět obdivovat Slovanskou epopej Alfonse Muchy, která se sem vrátila po deseti letech. Praha dílo Krumlovským zapůjčila na pět let pod podmínkou, že město upraví zámek. Krumlovští splnili všechny požadované podmínky, týkajíci se bezpečnosti, úrovně a kvality výstavních prostor, osvětlení či stálé teploty a vlhkosti.

V prostorách je kolem 20 stupňů Celsia a pětapadesátiprocentní vlhkost. Moravský Krumlov investoval do vytvoření vhodných podmínek ve východním křídle zámku 63 milionů korun, většinu získal z dotací od ministerstva kultury a část také z rozpočtu Jihomoravského kraje. Zámek nyní splňuje nejvyšší evropské parametry pro vystavení uměleckých děl.

Plátna maloval 18 let

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, v nichž Alfons Mucha ztvárnil dějiny slovanských národů. Pro svůj cyklus vybral dvacet klíčových událostí, které podle něj ovlivnily vývoj Slovanů. Mucha je maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Na webu mucha-epopej.cz najdete autorovo vysvětlení, proč se do tak velkolepého díla pustil.

„Již roku 1900 předsevzal jsem si zasvětiti druhou polovici svého života práci, jež by pomáhala budovati a utužovati u nás cit národního uvědomění. Jsem přesvědčen, že vývoj každého národa může se zdarem pokračovati jen tehdy, vyrůstá-li organicky a nepřetržitě z vlastních kořenů národa a že k zachování této kontinuity je nezbytná znalost jeho historické minulosti. Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás musí všechny živit naděje, že celé lidstvo se sblíží, a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem. Šťasten budu, bude-li mně dopřáno přispěti skrovnými silami k tomuto poznání – aspoň a zatím u nás, v naší rodině slovanské,“ uvedl v roce 1929 Alfons Mucha.

Prvních jedenáct pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. V roce 1950 pak byla díla převezena do Moravského Krumlova, kde byla zrestaurována a v roce 1963 byla na zámku v Moravském Krumlově vystavena.

Odtud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt, což způsobilo mezi hlavním městem a Moravským Krumlovem ostré spory. Podle odpůrců stěhování si Mucha přál pro epopej vybudovat speciální pavilon, který Praha nepostavila. Vedení Prahy zase argumentovalo tím, že zámek, kde dosud díla byla vystavena, je ve velmi špatném stavu a kulturní památka v něm nemůže být nadále uchována. Obrazy byly poté uloženy v depozitáři Galerie hlavního města, protože je Praha neměla kde vystavovat a Krumlovští se je snažili získat zpátky, což se jim nakonec podařilo.

Návrat po deseti letech

O Muchova plátna, která se loni na zámek vrátila po deseti letech, byl v Moravském Krumlově obrovský zájem. Jen za první tři měsíce je přišlo obdivovat přes třicet tisíc zájemců. Vedle individuálních návštěv jezdí do Moravského Krumlova i autobusové zájezdy. Největší zájem o prohlídku Slovanské epopeje bývá v době prázdnin a dovolených. Loni sem v letní sezóně zavítalo více než 16 tisíc turistů, v září přes deset tisíc a v říjnu více než šest tisíc lidí.

Zdroj: Youtube

Prohlídky výstavy Slovanské epopeje jsou organizovány bez průvodce, ten je poskytován pouze hromadným skupinám na základě předchozí telefonické domluvy. Jednotlivci mohou využít QR kódy, které jsou u každého obrazu, nebo si koupit katalog s povídáním o obrazech. Vstupenky si můžete koupit předem na webu www.mucha-epopej.cz online, nebo přímo na zámku. Plné vstupné stojí 250 korun. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, poslední vstup je možný v 15 hodin. Počítejte s tím, že výstava zatím není bezbariérová a svého čtyřnohého kamaráda do galerie brát nesmíte.

Na zámku budou do roku 2026

Muchova epopej bude vystavena na zámku v Moravském Krumlově do konce roku 2026. Pak se mají plátna vrátit do hlavního města, kde má být dílo na 25 let umístěno v budově Savarinu nedaleko Václavského náměstí, s opcí na prodloužení nájmu na dalších pět let. Dohodu o umístění Slovanské epopeje v Savarinu podepsali letos v únoru zástupci hlavního města, Nadace Mucha a společnosti Crestyl. Ta by měla pro cyklus 20 pláten vybudovat v rámci přestavby paláce Savarin důstojné prostory.

Praha by mezitím postavila samostatnou budovu pro epopej, což byla podmínka Alfonse Muchy při darování pláten městu. Skončí tak i letitý spor o vlastnictví pláten mezi Johnem Muchou a hlavním městem, protože tak vůle jeho dědečka bude naplněna. Malířův vnuk John Mucha totiž vždy tvrdil, že se Praha vlastníkem obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory.

S vystavením pláten v Paláci Savarin, v podzemních prostorách u Václavského náměstí, nesouhlasí podle webu irozhlas.cz vnučka Alfonse Muchy architekta Jarmila Plocková. „Toto dílo, které je tak hluboké, symbolické a cenné, bude umístěno dvacet metrů pod zemí, a to ještě pod obchodním centrem. Já mám z toho pocit, že se tam to dílo pohřbívá. Je to nedůstojné a degradující. Dílo, kterému se obdivuje celý svět, se vlastně bude využívat jako komerční tahák,“ popsala pro Radiožurnál Plocková, podle které bude cyklus v hodnotě osmi miliard navíc umístěný v zátopové oblasti.