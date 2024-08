Kaple Panny Marie Sněžné má jasně červenou střechu. Z místa je krásný výhled do krajiny

Kaple Panny Marie Sněžné v Tvarožné u Brna na sice malá, avšak významná církevní stavba. Je to místo, kam lidé chodí za útěchou i nadějí. Ale i místem, u něhož se umíralo v zuřivé bitvě. Kaple stojí na kopci Santon, který se zvedá nad Tvaroženským potokem na jihozápadním okraji Tvarožné kousek od dálnice D1, severně od motorestu Rohlenka.

Traduje se, že pojmenování Santon zavedli francouzští vojáci, kterým vrchol u Brna připomínal kopec Santon, na nějž narazili při Napoleonově tažení do Egypta v roce 1798, připomněl specializovaný web Morava Napolenská.

Santon se pak podle dochovaných historických dokumentů 2. prosince 1805 stal významným opěrným bodem v severní části bojiště bitvy u Slavkova.



Francouzi proměnili kapli v trosky

Současná poutní kaple Panny Marie Sněžné byla postavená v roce 1832 na základech původní dřevěné kaple z roku 1700. Ta byla v roce 1786 odsvěcena a roku 1805 zbořena francouzskými vojáky při opevňování pahorku Santonu.

Letecké záběry na kapli v Tvarožné:

| Video: Youtube

„Roku 1928 pak celá kaple prošla velkou opravou. Při této příležitosti byl do báně pod křížem vložen časový záznam,“ doplnil web Obce Tvarožná.

Zázračný příběh sošky Panny Marie

Jedna místní legenda vypráví, že dřevo z kaple použili francouzští dělostřelci i jako palivo pro oheň, u kterého se v předvečer bitvy u Slavkova ohřívali. Do ohně prý vhodili i dřevěnou sošku Panny Marie.

„Ta ale snad jako zázrakem neshořela. Po bitvě ji místní lidé našli v popelu prakticky nepoškozenou,“ uvádí web Obce Tvarožná.

Soška byla přenesena do tvaroženského kostela. Ještě v 19. století byla údajně odeslána do Rakouska k restaurování a do Tvarožné se prý již nikdy nevrátila. „Jiná verze říká, že sošku napadenou červotočem dali věřící opravit přímo v Tvarožné, při opravě se ale rozpadla,“ dodává web.

Nyní je nahrazena přesnou keramickou kopií, o čemž informoval Deník již dříve v článku Zloději ukradli kopuli kaple na slavkovském bojišti.

Kaple Panny Marie Sněžné v Tvarožné:

V rohu kapličky je podle další legendy v podlaze zabudovaný trámek. Říká se, že je to ten, u kterého měl Napoleon uvázaného koně, když při průzkumu bojiště před bitvou vyjel na vrchol Santonu.

Jak kaple Panny Marie Sněžné vypadá

Specializovaný web Církevní turistika kapli popisuje jako stavbu s obdélníkovým půdorysem a stanovou střechu s malou dřevěnou věží. Do kaple se vchází vstupním průčelím s obloukovitě zaklenutým vchodem, nad kterým je štít s mariánským reliéfem.

„Jednoduchý interiér kaple je vyzdoben oltářem Panny Marie,“ uvedl web Církevní turistika.

Roku 1999 byla při rekonstrukci kaple vyměněna báně z natřeného pozinkovaného plechu za měděnou a byla vybourána zazděná okna.

Památkáři kapli přisuzují mimořádnou roli, co se týče charakteru krajiny východně od Brna. „Umístěním na výrazném kopci se kaple stala důležitým orientačním bodem,“ konstatují.

Střechu kaple někdo ukradl, vzal si i kříž

Ač se to zdá neuvěřitelné, opravená kaple se před lety stala cílem zlodějů. Ti si odnesli plech z kopule i s křížem. „Pro tamní obyvatele je škoda ale mnohem vyšší. Násobí ji především poničené duchovní hodnoty,“ uvedl na webu Deníku tehdejší policejní mluvčí Bohumil Malášek.