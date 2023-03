Tentokrát vás pozvu na výlet do zdánlivě fádní krajiny v blízkosti východního okraje hlavního města. Je fakt, že tady nenajdete moc krásných a romantických přírodních zákoutí ani efektní scenérie, na stranu druhou si zde přijdou na své ti, kterým učarovala architektura časem zavátých staletí. Navštívíme Vyšehořovice v okrese Praha-východ.

Vesnice, kterou navštívíme, nese jméno Vyšehořovice a v mapě i v reálu ji najdeme mezi Úvaly a Čelákovicemi, před nimiž jako by se schovávala za dálničním náspem. Poprvé jsem se tu octl v dobách studentských v doprovodu dvou kamarádů, z nichž jeden byl profesionálním tvrzologem, takže jsem měl možnost vidět, jak vypadá stavebně-historický průzkum gotického sídla v reálu.

Ve Vyšehořovicích, které se poprvé písemně zmiňují k roku 1178 v darovací listině knížete Soběslava, v současnosti žije nějakých 660 obyvatel, kteří jsou na svou obec právem hrdí. Už jsem se zmínil o zdejší tvrzi, tak u ní zůstaneme.

Tvrz prošla mnoha změnami

„Objekt tvrze po dobu své existence od konce 13. století prošel mnoha stavebními změnami. Jako panské sídlo sloužil až do konce 16. století, kdy byla celá východní stěna z vnější strany pokryta sgrafitovou výzdobou geometrického vzoru v podobě obdélníků,“ píše Jaroslav Špaček ve sborníku, věnovaném historii Vyšehořovic.

Najdeme ji v areálu zemědělského dvora a je tak veliká, že ji občas nazývají hradem. V nedávné době prošla opravou, a co hlavně potěší návštěvníka – je volně přístupná, takže si ji můžete prolézt, jak chcete.

Na protější straně zdejší hlavní třídy spatříme kostel sv. Martina. Vcelku fádní barokní stavba, jakých potkáte mraky, skrývá ve svém stínu unikátní zříceninu románsko-gotického presbyteria předchůdce stejného zasvěcení. Byl vystavěn z kvádříkového zdiva po roce 1300 a na něm zvláště zaujme je úzké okénko, jehož špaletu v horní části zdobí rostlinný motiv, zřejmě vinných listů.

„Na jižní straně presbytáře roste mohutný břečťan, který v roce 1913 zasadil zdejší dlouholetý farář Jan Houdek. Jeho hrob se nachází před presbytářem,“ dočteme se na serveru Cesty a památky, fundovaně mapujícím architektonické skvosty Kolínska.

Poslední vyšehořovickou zříceninou je pozdně gotická zvonice, jejíž zajímavostí je fakt, že byla podsklepená, takže se dlouho soudilo, že jde o další tvrz. Ve zříceninách je od požáru v roce 1677.

Co vidět v okolí: Břístevská kaple – zříceniny barokní kaple v dominantní poloze na návrší nad dálnicí. Mochov – kostel sv. Bartoloměje s nezvyklou dispozicí a polygonálním presbytářem. Kounice – obec se zámkem a dvěma minipivovary. Týnice – u rybníka zříceniny mlýna



Doprava: BUS přímo v obci, linka Kouřim – Čelákovice, linka 662. Vlak v Tuklatech (5,5 km)



Co je dobré vědět: Kounický pivovar má otevřeno ve všední dny do 15.00, později lze okusit jejich produkty v pivovarské Kounické hospodě v sousedství. O druhém z pivovarů (Lisý dědek) se mi nepodařilo téměř nic vypátrat, takže neručím za to, že funguje.