Valašský Balaton: jezero s průzračnou vodou a spoustou radovánek láká i cizince

Pokud na Valašsku zaslechnete, jak se lidé domlouvají, že pojedou na Balaton, nenechte se zmást. S největší pravděpodobností se nechystají do Maďarska, ale do Nového Hrozenkova do areálu Na Stanoch. Tamní vodní nádrži se totiž přezdívá Valašský Balaton. Svou průzračnou vodou láká lidi zblízka i zdaleka a dokonce také ze zahraničí. Kromě vítaného osvěžení ve vlnách nabízí řadu atrakcí a zajímavých akcí.

