Téměř dvacet tisíc lidí sedí v současné době za mřížemi. To je pro představu jako město velikosti Berouna či Náchoda. Mezi jednotlivými věznicemi jsou však značné rozdíly, a vězni si tak odpykávají svůj trest v dost odlišných podmínkách. Jaké typy věznic v Česku máme? Kolik u nás aktuálně "bručí" lidí ve vězení? V článku se podíváme na české vězeňství nejen z různých úhlů pohledu, ale i prostřednictvím zajímavých statistik.

V současnosti funguje v České republice 10 vazebních a 25 klasických věznic. | Foto: Shutterstock

Bešelit, bručet, jít do basy, sedět, skončit za mřížemi, zkrátka si ve vězení odpykávat svůj trest. Situace, do které se žádný běžný člověk nechce dostat, má mnoho názvů. Jak však s trochou nadsázky říká advokát David Záhumenský: „V podstatě je to tak, že i vy, normální lidé, co žijete spořádaný život, jste neustále jednou nohou v kriminále. Naše justice je ve spoustě věcí nedokonalá a plná omylů.“ Pokud žijete ukázněný a poctivý život, ono to riziko ve skutečnosti nebude tak horké. Na každý pád však jde o zajímavé téma, a nikdy není na škodu vědět, jak vězeňství v České republice funguje.



Vězení, to znamená důsledné dělení

Věznice v České republice se rozdělují na dva typy. Tím prvním jsou vazební věznice, v nichž jsou drženi obvinění. Druhým typem jsou pak věznice, ve kterých odsouzení takzvaně vykonávají trest odnětí svobody. Jak shrnuje internetová encyklopedie Wikipedia, v současné době je v tuzemsku deset vazebních věznic a 25 věznic, jejichž ostrahu a správu má na starosti Vězeňská služba České republiky.

Věznice Plzeň, často označovaná jako věznice Bory, je největší v České republice. Známá je svým paprskovitým řešením.Zdroj: se svolením Věznice Plzeň

Že jsou muži umisťováni odděleně od žen a obvinění od odsouzených, tuší asi každý. Věděli jste však, že by měli být rozdělovaní i recidivisté od prvotrestaných a odsouzení za nedbalostní trestný čin od odsouzených za úmyslný trestný čin? A také trvale pracovně nezařaditelní odsouzení, odsouzení s duševními poruchami a poruchami chování, jakož i odsouzení s uloženým ochranným léčením? Realita však často závisí na aktuálních kapacitních možnostech daných věznic.

Podobná pravidla pro separování lidí platí i u obviněných ve vazebních věznicích. V tomto případě je podstatná především forma zavinění a závažnost stíhaného trestného činu.

Střežené a střeženější Vazební věznice Pankrác - historická fotografie. Zdroj: Se svolením Vězeňské služby České republiky Podle způsobu vnějšího členění, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu se věznice člení do dvou základních typů: ostrahou – tyto se dále vnitřně dělí na oddělení: 1. S ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení

se středním stupněm zabezpečení

s vysokým stupněm zabezpečení 2. Se zvýšenou ostrahou Zařazení odsouzeného do konkrétního typu věznice určuje soud v rámci rozsudku, kterým rozhoduje o vině a trestu. Za zmínku dále určitě stojí, že vedle základních typů věznic existují i věznice pro mladistvé. Zdroj: Wikipedia

Aktuální počty vězňů v České republice

Zdroj: Deník/Kateřina Šulíková

Co je to zabezpečovací detence?

Takzvaná zabezpečovací detence nebyla dříve vůbec součástí českého trestního zákona. Teprve od 1. ledna 2009 ji může soud uložit i u nás. Důvodem k vytvoření tohoto ochranného opatření byly často se opakující požadavky ze strany veřejnosti, aby byly zřízeny speciální ústavy pro lidi s duševními poruchami, kteří by mohli představovat mimořádné nebezpečí pro společnost.

Jak vysvětluje autorka Tereza Pulgretová pro server My Law, těmito osobami se rozumí hlavně agresoři či sexuální devianti, u nichž se dá na základě znaleckého posudku předpokládat, že se v budoucnu znovu dopustí trestné činnosti.

„Podle zákona mají být do zabezpečovací detence umístěny osoby nepodrobivé, nespolupracující, sociálně obtížně adaptované a agresivní, které odmítají, či dokonce sabotují léčbu a v negativním smyslu tak ovlivňují ostatní pacienty. Dále se jedná o osoby postižené chorobou, jejíž léčba je v psychiatrické léčebně nemožná,“ přibližuje Pulgretová.

Podle Wikipedie se zabezpečovací detence vykonává v ústavech střežených vězeňskou službou. Umístění musejí podstupovat různé psychologické, léčebné, pedagogické a další programy. Na rozdíl od klasického vězení není zabezpečovací detence časově omezena; trvá zkrátka tak dlouho, jak to vyžaduje ochrana společnosti.

Věznice v České republice

Věznice v Česku. Klikněte pro zvětšení.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková