Z tradice se stal téměř zákon: jeden víkend na konci letních prázdnin patří Vizovickému Trnkobraní. Patří k nejatraktivnějším letním akcím na Zlínsku - každoročně do areálu místní likérky Rudolf Jelínek dorazí desítky tisíc lidí. Oslava tamních vyhlášených švestek, dobrého jídla a té nejlepší muziky se ve Vizovicích uskuteční i letos: v pátek a v sobotu 23. a 24. srpna. A bude to už 55. ročník!

Prázdninové Vizovické Trnkobraní má za sebou úctyhodně dlouhou tradici. Pětapadesát ročníků už je důkaz, že dobře funguje, má co nabídnout a o přízeň lidí nemá nouzi.

Myšlenka pana lékárníka

A přitom to začalo tak nenápadně - na konci 60. let s myšlenkou přišel místní pan lékárník.

„Trnkobraní spatřilo světlo světa na podzim 1967, kdy vzniklo jako spontánní festival oslavující typické ovoce tohoto kraje – švestku neboli trnku. Vymyslel jej místní lékárník a kulturní činitel Miloš Žabka, který se inspiroval slavnostmi vinobraní konanými ve Znojmě a Mikulově,“ píše o začátcích dnes velkolepé akce pro desítky tisíc lidí web Vizovické Trnkobraní s tím, že za celou dobu trvání tradice se trnkobraní nekonalo jen třikrát: v roce 1968 kvůli okupaci Československa, a v letech 2020 a 2021 kvůli covidu.

VIDEO: Jaromír Nohavica slavil na Vizovickém Trnkobraní 2023 sedmdesátiny

Jaromír Nohavica slavil na Vizovickém Trnkobraní sedmdesátiny. | Video: Jan Karásek

Hostitelem festivalu je areál místní likérky

Po Znojmu a Mikulovu se tak do řady uctívačů místních darů přírody postavily i Vizovice, protože nejen víno zasluhuje poklonu. I zdejší trnky, jak se tady odjakživa švestkám říká, jsou zdrojem mnoha radostí. Své o tom samozřejmě vědí v místní likérce Rudolf Jelínek, v jejímž areálu se symbolicky Trnkobraní koná.



Nahrává se anketa ...

Nejen že to tady stylově voní valašskou slivovicí, ale areál má dostatečnou kapacitu pro vše, co dnes k Vizovickému Trnkobraní patří - a toho rozhodně není málo.

Zábava pro celou rodinu na dva dny

Z původně komorní oslavy trnek se během 55 ročníků stala jedna z největších kulturních a společenských akcí v regionu.

„Festival Vizovické Trnkobraní je multižánrovou kulturní přehlídkou, která zahrnuje vystoupení špiček české a slovenské hudební scény na dvou pódiích, které doplňuje dětský koutek. Projekt je koncipován jako zábava pro celou rodinu. Tradiční součástí Vizovického Trnkobraní je světově proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků – originální soutěž, která vzbuzuje zájem všech českých i zahraničních médií,“ uvádí Vizovické Trnkobraní na svém webu.

Bez švestkových knedlíků by to nebylo ono

Grand Prix Vizovic v pojídání trnkových knedlíků je součástí Vizovického trnkobraní od roku 1972 a je dobrodružné začíst se na webových stránkách Trnkobraní do počtu knedlíků, které účastníci klání umějí sníst. A jak jsou rok od roku při větší chuti.

„Podle dochovaných údajů v městské kronice se píše v roce 1973 o rekordu – spořádaných 61 kusech knedlíků v Soutěži o cenu města Vizovic,“ připomíná web a uvádí další rekordmany: „O osm let později v roce 1981 pan Josef Obdržálek z Malenovic snědl 91 kusů, v roce 1983 rovněž pan Obdržálek překračuje magickou hranici 100 kusů a vítězí s počtem 104 ks knedlíků.“

Tradiční Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků se letos uskuteční jako součást Vizovického Trnkobraní v sobotu 24. srpna od 13 hodin.

Pan Obdržálek z Malenovic by dnes musel na rekord hodně přidat: momentálně platí ten z roku 2008 - Patrick Bertoletti tady snědl 233 knedlíků (a přežil).

Muzika hned na dvou scénách

Soutěž v pojídání trnkových knedlíků bude samozřejmě i letos, bude taky spousta výborné muziky a na všechny, kdo v pátek 23. a v sobotu 24. srpna dorazí do areálu likérky Rudolf Jelínek, čeká i pár novinek. Fanoušky švestkových oslav v pátek rozproudí Rybičky 48 a No Name, v sobotu například Divokej Bill, Tublatanka, Tomáš Klus a Anna K. Na dvoudenním programu je také Pokáč, Visací zámek, Desmod, Fleret, Reflexy, Xindl X, Vypsaná Fixa, O5 a Radeček, Kosovci, Doktor P.P., Street 69 a Doga.

Vizovické Trnkobraní - momentka z roku 2018:

Dětská zóna i Na stojáka!

„Vyslyšeli jsme přání návštěvníků a pro letošní ročník festivalu jsme připravili řadu změn jak z hlediska servisu a zvýšení komfortu pro návštěvníky, tak i rozšíření programu o stand-up Na stojáka! s Tomášem Matonohou a Lukášem Pavláskem. Jsme také rádi, že historicky poprvé bude moderovat knedlíkovou soutěž Libor Bouček,“ uvedl k novinkám organizátor festivalu Michal Šesták.

Nudit se nebudou ani děti všeho věku, pro které bude fungovat kompletní dětská zóna. Kdo dorazí na oba dny, může se podle Michala Šestáka spolehnout na nový VIP kemp, což j je bezpečný, oplocený, hlídaný a osvětlený prostor s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným úklidovým servisem, nebo na stanové městečko zdarma.

Dorazí soused Polívka?

Pravidelní návštěvníci Vizovického Trnkobraní vědí, že málokdy na festivalu chybí herec Bolek Polívka. Má to sem jenom kousek od místa, kde žije, a kde se 31. července 1949 narodil. Je víc než pravděpodobné, že se tady nejslavnější vizovický rodák zastaví, aby si připil na svoje 75. narozeniny.