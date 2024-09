Zřícenina skalního hradu Vranov – Pantheon se nachází na pravé straně řeky Jizery u obce Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou. Jde o pozdně středověký hrad. Díky své podobě je považován za nejkomplikovanější hrad v České republice.

Název Pantheon získal hrad díky romantickým pomníkům

Z historických dokumentů vyplývá, že nešlo o dlouhodobě opečovávané místo. Žít se zde začalo někdy v 15. století, kdy jej postupně rozvíjel rod Valdštejnů. Šlo o velké zastánce husitského hnutí v oblasti, a právě 15. století je považováno z hlediska existence hradu za jeho nejšťastnější období.

„Ale už na začátku 16. století hrad zpustnul,“ připomíná web obce Malá Skála s tím, že největších změn doznal v první polovině 19. století, kdy panství koupil českoněmecký obchodník a šlechtic František Zachariáš Römisch.

„Ten dal ve zříceninách i blízkém okolí umístit romantické pomníky a mohyly oslavující význačné spisovatele a básníky, legendární hrdiny, české panovníky a vojevůdce. Celé bývalé hradiště nazval Pantheon. Dodnes se v areálu zachovala Síň tří císařů na památku vítězství spojeneckých vojsk nad Napoleonem v bitvě národů u Lipska 1813,“ uvedl web.

Své místo tu nalezli i Shakespeare, Goethe, Cervantes a řada dalších.

„Römischovi nástupci však nevěnovali Vranovu tolik pozornosti, a tak mnoho z toho, co tvořilo někdejší Pantheon, podlehlo zkáze,“ doplňuje správce hradu Jiří Šťastný na webu památky.

Zřícenina skalního hradu z ptačí perspektivy:

| Video: Youtube

Vranov je místo, kam stojí za to se vyškrábat

Včetně předhradí zaujímá hrad délku téměř 400 metrů a v současné době je považován za nejdelší a nejkomplikovanější skalní hrad v České republice. Návštěvu místa si lidé velmi užívají, alespoň soudě podle google recenzí.

„Perfektní místo na výlet. Ve skalním "bludišti" se dá strávit spousta času, klidně hodina, dvě. Na hradě občerstvení, suvenýry,“ libovala si Veronika Baťková, která hrad navštívila před pár dny.

Zřícenina je moc krásná. Rozhodně stojí za to se tam vyškrábat. Vstup dospělý 70 Kč, děti 50 Kč. Je možné koupit občerstvení a při naší naávštěvě tam zrovna byla i paní, co krásně maluje na kamínky. Komplex je celkem dost velký, až mě to překvapilo, Rozhodně vám bude chvilku trvat ho projít,“ nešetřila chválou zase Michaela Bundová.



Místo oblíbené svatebčany

Dominantou Pantheonu je novogotický letohrádek s břidlicovou věžičkou z roku 1826. Jde o místo populární mezi svatebčany.

Svatební obřad na hradu Vranov – Pantheon:

Pod skalní stěnou se nachází tesaná hradní studna, odkud vede cesta k vyhlídce Zahrádka, vypínající se 60 metrů nad hladinou řeky.

Kdy je hrad otevřen a jak se tam dostat

Hrad Vranov Pantheon lze navštívit i v letošní podzimní turistické sezoně. Kdy je to možné?

Září: Po - Pá 10 – 18 hodin; So, Ne, svátky 9 - 18

Říjen: denně 10 – 17 hodin

Listopad: So, Ne 10 - 16 za hezkého počasí

Jak popisuje kastelán hradu Jiří Šťastný, pěšky se na Vranov dostanete z Malé Skály, kdy po červené turistické značce z nádraží to jsou necelé 2 kilometry. Auto je nutné zanechat v obci Malá Skála a vydat se na hrad pěšky, od záchytného parkoviště (na konci obce směrem na Harrachov vlevo). Odtud je to asi půl kilometru po příjemném lesním schodišti. Na kole je místo poměrně dobře přístupné také. Trasa je značena od místního proslulého Pizzařství a vede malebným údolím kolem krásného mlýna.

V pohodě se na hrad dostanou i rodiny s malými dětmi. Je však dobré mít stále na paměti, že hrad stojí na vrcholu a musí se tedy k němu do kopce.

Hrad Vranov - Pantheon milují netopýři

Hrad Vranov – Pantheon je zajímavý i tím, že ho mají v oblibě netopýři. „Pozůstatky skalního hradu Vranov, ale také jeskyně a další místa v okolí Malé Skály jsou velmi významnými místy pro takzvaný swarming netopýrů a vrápenců. Ti se sem každý podzim slétají z širokého okolí, aby se tu spářili, a odtud se pak vydávají do zimovišť,“ připomenul web Na půdě, specializující se na netopýry.

Doplnil i informaci, že během odchytů u tesaných skalních sklípků a kolem zbytků hradeb zaznamenávají výzkumníci každoročně v srpnu a září více než 50 letounů různých druhů.