Je tu ticho, rušené jen mouchami, v lese narazíte na kostry starých buků a cesty lemují barevné patníky vlčích bobů. Zmizelé vsi tu připomíná někde ulomený křížek, jinde sklípek, skrytý v lese, nebo třeba jenom sad zplanělých jabloní.

Z radarové věže vznikla rozhledna

Hora Havran, čnící do výšky 894 metrů, leží v nejzápadnější části nejzápadnějšího okresu Plzeňského kraje. V dobách socialismu tu vyrostla odposlouchávací a radarová věž, která po roce 1989 zchátrala natolik, že ji málem odstřelili. Naštěstí se tachovští nadšenci zasadili o její úpravu na rozhlednu, od léta 2014 volně přístupnou turistům.

Bukovou horu obklopují trosky zaniklých vesnic. Výhledy na Labe vám vezmou dech

„Havran se říká vrchu, co je zde, a z toho vznikl název rozhledny. Když v létě zapadá sluníčko, tak je vidět nad stromy pták, a my říkáme, že to je havran, je to vlastně stín rozhledny,“ říká M. Hovězák, jeden ze zachránců věže.

Havran si musíte zasloužit, ale on se vám odmění bohatě. Od veškeré dopravy je to sem proklatě daleko, takže nejlepší je tu – samozřejmě za předpokladu, že se umíme chovat v přírodě jako zvířata, ne jako lidi – přenocovat.

Už proto, že výhledy za slunce západu, ale i ranního svítání, jsou tady skvostné. A pod rozhlednou je i přístřešek, kde jsem i já osobně již dvakrát nocoval. A vždycky to bylo moc fajn. „Je tady úžasný výhled. Vidíme hrad Přimda, v dáli je další bývalá hláska Dyleň, vidíme Zvon, Čerchov, vzadu prosvítá Šumava, a když je stoprocentní viditelnost, jsou vidět i Alpy,“ dodává pan Hovězák.

A já jeho slova mohu jenom potvrdit, ačkoli Alpy jsem odtud tedy nezahlédl.

Co vidět v okolí:

Již v Německu hrad Schellenberg hned za hranicemi, s dřevěnou rozhlednou, o něco dále na skalním suku zříceniny hradu Flossenbürg v městečku neblaze proslulém koncentračním táborem. V Čechách široko daleko jen hluboké lesy, u osady Ostrůvek dřevěná kaple, dál v lese stopy hradu neznámého jména (nesprávně Šelmberk).



Doprava:

* Vlastní nohy, nejbližší smysluplný BUS v Lesné (14 km).

* Některé spoje z Tachova jezdí na Starou Knížecí Huť (6 km). Z Lesné je to delší, ale určitě hezčí.

* Vlak nemá smysl řešit, nejbližší je až v Tachově.



Co je dobré vědět:

* Na auto zapomeňte, nejblíž se dostanete na Starou Huť, nebo k hájovně Rendezvous mezi Lesnou a Ostrůvkem.

* Pod Havranem je o sobotách otevřena chata Zlatý Potok, v zimě i v létě se tu dá sníst dobrá klobáska a dát si pivko, limošku nebo kafe.