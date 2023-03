Kam se podívat v České republice? Výlety a putování pro krásách České republiky stojí za to. I lidé, kteří procestovali značný kus světa, uznávají, že řada tuzemských přírodních zákoutí a památek má v atraktivnosti světové parametry. Jedním z nich je youtuber David Olchava, který navštívil řadu cizích zemí, ale když před nedávnem projel zajímavá místa v Čechách, byl nadšený. Svým fanouškům tak mimo jiné představil největší skalní město ve střední Evopě, zámek připomínající americký Bílý dům a železniční most jako vystřižený z knížek o Harry Potterovi.

Adršpašské skály jsou náročným terénem a nádhernou kulisou pro slacklinery. | Foto: Deník/Michal Fanta

„Česko, ve kterém žiju, procestované nemám, a věřím, že vy to máte podobně,“ řekl David Olchava, známý jako Olchič, na začátku svého videa, v němž putoval zajímavými místy v Čechách. Vzbudilo velký ohlas.

Zdroj: Youtube

„Já procestoval půl zeměkoule, ale na Česko jsem úplně zapomněl… tak snad to všechno ještě stihnu…“ napsal jeden ze sledujících. Řadu z navštívených míst můžete vidět v českých a zahraničních filmech, protože krása a fotogeničnost skal i zámků neunikla ani filmařům.

Stará Plynárna Hřensko

Dům jako z pohádky stojí blízko Pravčické brány v Českém Švýcarsku. Postavili jej v roce 1905 němečtí dělníci jako plynárnu na acetylenový plyn, která zásobovala svítiplynem dvanáct obytných domů v okolí. Budova byla vystavěna na bezpečném místě - v úzké rokli, kde by v případě výbuchu neohrozila obydlené domy ve vesnici. Jako plynárna ale sloužila jen dvě desítky let. Dnes je v ní penzion, který je vhodný zejména pro romantické duše.

Největší skalní most v Evropě

Pravčickou bránu, symbol Národního parku České Švýcarsko, najdete v severních Čechách nedaleko obce Hřensko. Jde o největší přírodní skalní most v Evropě. Je osm metrů široký, výška otvoru činí 16 metrů a rozpětí oblouku 26,5 metru. Podivuhodný výtvor přírody se před několika lety dostal mezi 77 semifinalistů klání o budoucích sedm „přírodních divů světa“. Jeho okolí však vážně poznamenal rozsáhlý lesní požár, který zde vypukl loni v létě.

Velká výzva: Zdolejte 32 vrcholů v Krušných horách, pomůžete dítěti s handicapem

„Návštěvníci rádi věří, že za původním názvem brány „Prebischtor“, později upraveným do českého pojmenování Pravčická brána, stojí legendární poustevník Prebisch, který údajně pobýval ve skalních slujích poblíž brány,“ píše web Region České Švýcarsko.

Fotogenický skalní objekt se objevil například ve filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.

Empírový zámek v americkém filmu

Zámek Kačina, který najdete u obce Svatý Mikuláš na Kutnohorsku, patří nejen k nejkrásnějším zámkům, ale i k nejvýznamnějším empírovým stavbám v České republice.

Příběh dřeva na zámku Kačina:

Zdroj: Youtube

V bývalém sídle rodu Chotků sídlí Muzeum českého venkova, kde jsou uloženy sbírkové předměty, které návštěvníkům přiblíží dějiny i současnost venkova, zemědělství a výroby potravin. Rozsáhlým anglickým parkem vede naučná stezka. „Strašně mně připomíná americký Bílý dům,“ okomentoval Kačinu Olchič.

Zajímavý zámek využívají i fimaři. Loni zde americký štáb natáčel scény do filmu Ballerina, pokračování akční série o Johnu Wickovi. Na místě se tehdy objevil herec Keanu Reeves, který ztvárňuje hlavní postravu, a herečka Ana de Armas.

Skály jako stádo slonů

Ve skalách je několik puklinových dutin a jeskyněk. Největší jeskyně je asi šest metrů dlouhá a v jedné ze skal je také miniaturní, asi čtyři metry dlouhý skalní tunel. Název Sloní skály dostaly, protože z dálky vypadají jako skupinka slonů. Natáčela se tady televizní pohádka Tajemství staré bambitky.

Nápadně bílé a oblé skalní útvary u Rynoltic jsou známy jako Bílé kameny nebo Sloní skály. Jsou viditelné ze silnice při stoupání do Jitravského sedla mezi městy Jablonné v Podještědí a Liberec. Skály jsou tvořeny šikmo ukloněnými vrstvami světlých pískovců.

„V minulosti byly pískovce vystaveny intenzivní erozi, při níž docházelo k postupnému rozšiřování puklin a obrušování povrchu skal, které tak získaly svou současnou podobu. Dnes jsou Bílé kameny rozděleny třemi širokými, téměř svislými puklinami do několika samostatných skalních bloků, tvořících malé skalní město,“ vysvětluje web Liberecký kraj.

Jeskyně z křemene a největší podzemní jezero

Bozkovské dolomitové jeskyně leží blízko Semil v malebné krajině západního Podkrkonoší. V roce 1947 je objevili a prozkoumali amatérští jeskyňáři, poté co odstřel horniny v lomu na Vápenci odhalil záhadnou puklinu. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

Třičtvrtěhodinová prohlídka vás zavede do Pirátské chodby, červeně osvětleného Pekla či k Labutímu jezeru, největšímu českému podzemnímu jezeru s křišťálově modrou vodou. Ročně je navštíví na 70 tisíc lidí. „Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou,“ uvádí Správa jeskyní ČR.

Nejvyšší vodopád v ČR

Nejvyšší vodopád v České republice najdete v Krkonoších. Pančavský vodopád má výšku 148 metrů a padá po čtyřech kaskádách do údolí Labského dolu. Podle webu Špindlerův Mlýn bývá nejvydatnější průtok vodopádu koncem dubna až začátkem května, kdy taje sníh na pančavské a Labské louce.

Pokud Pančavský vodopád pozorujete z hrany Labského dolu, vidíte pouze jeho horní část. V celé jeho kráse jej spatříte z údolí Labského dolu. Vodopád dostal název podle Pančavského potoka. Německé pantschen, spisovně planschen nebo plantschen česky znamená cákat či šplíchat.

Skalám pomohl ničivý požár

Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem ve střední Evropě. „Stáří skalního města se odhaduje až na 89 milionů let,“ připomíná web Adršpašské skály. První turisté se sem vydali v 18. století. O století později v prostoru skal propukl velký požár, který trval několik týdnů a zničil téměř všechen lesní porost. Skály se tak staly prostupnější, vynikla krása pískovcových útvarů a začaly tady vznikat první turistické stezky.

Pták superhrdina je hitem internetu. Zachránil řidiče před pokutou, baví se lidé

Návštěvníky zde čekají tisíce skalních věží, kouzelná příroda a výhledy, ze kterých se tají dech. Nejvyšší věž má název Milenci. Dosahuje výšky 81,4 metru. Objevíte zde uličku úzkou pouhých 50 centimetrů i malebné jezírko s průzračně čistou vodou. A komu bude místo povědomé, určitě si vzpomene na pohádku Třetí princ, která se zde natáčela.

Novinský železniční viadukt

Kamenný železniční viadukt podle Davida Olchavy vypadá, jako by jím měl každou chvíli projet vlak s Harry Potterem do Bradavic. Most byl postaven v letech 1898–1900 na trati z Liberce do České Lípy mezi nádražím Novina a tunelem pod Křižanským sedlem. Je postaven do oblouku, měří celkem 230 metrů a klene se více než 29 metrů nad údolím.

Samotný viadukt není vzhledem k účelu stavby veřejnosti přístupný. Možná jste jej viděli v amerických filmech Hartova válka a Hon za svobodou, nebo v českém snímku Krev zmizelého, které se tady natáčely.

Varhany, které málem zmizely

Kdo má rád filmovou pohádku Pyšná princezna, určitě zná zvláštní skálu, která vypadá jako píšťaly varhan a u které se princezna a král Miroslav ukrývali před hlídkou na koních. „Panská skála je dnes význačnou chráněnou lokalitou a národní přírodní památkou,“ připomíná web Region České Švýcarsko.

Skála je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší vyčnívajícího z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Kdysi měla název Kalvárie a tyčila se na ní trojice křížů. O pár století později kvůli těžbě kamene málem zmizela.

Sedm tipů, kam v Česku vyrazit na romantický výlet

Při lámání kamene byla postupně odhalena pozoruhodná vnitřní stavba vršku, tvořeného štíhlými čedičovými sloupy. Pravidelně vyvinuté čtyř až šestiboké sloupce jsou až patnáct metrů dlouhé a v průměru mají okolo 20 – 25 centimetrů. Uprostřed návrší stojí téměř svisle, pak se postupně naklánějí. Zdánlivě jsou uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan, a proto se skále lidově říká Varhany.

Čertovy hlavy jsou dílem kuchaře

Nad středočeskou obcí Želízy na Mělnicku roste borový les a z něj do kraje výhružně hledí dvě obrovské kamenné čertovské hlavy. Reliéfy jsou přes devět metrů vysoké a objevily se zde v letech 1841 až 1846, kdy je do pískovcové skály vytesal kuchař z libochovického zámku a talentovaný sochařský samouk Václav Levý.

Později pozoruhodné plastiky skryly stromy, ale před nedávnem byly stromy pokáceny a reliéfy se opět zjevily v celé své majestátnosti. Ve velikosti je zřejmě předčí jen slavné skalní obličeje čtyř amerických prezidentů v Jižní Dakotě.