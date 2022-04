Největších změn se dočkal hrad a zámek Frýdlant, kde na začátku roku převzal po Janě Pavlíkové kastelánské žezlo Jiří Holub, který léta působil na zámku Hrubý Rohozec. Ve své funkci nelenil a provedl několik změn. První z nich je rozdělení prohlídkových okruhů na okruh hradem a na okruh zámkem, oba okruhy vydají na zhruba 60 minut. Dětská prohlídka se od letošního roku přesune do zámku, kde jí bude vyhrazeno kastelánské křídlo, hlavní schodišťová hala a dětský pokoj s hračkami po dcerách posledních majitelů. „Zavádíme novou trasu Zbraně, zbroj a rytíři, která bude v provozu o víkendech a nabídne komentované prohlídky hradní zbrojnice s možností návštěvy zámecké věže, která byla doposud zpřístupňována pouze jednou až dvakrát za rok,“ informoval frýdlantský kastelán.

Návštěvníci nově nebudou muset čekat před zavřenou branou, ale dostanou se volně do nádvoří. Budou si tak moci prohlédnout areál, rytířskou stezku a Valdštejnskou vyhlídku. „V současné chvíli budujeme také novou pokladnu, ta bude zpřístupněna v průběhu sezony, shodně tak jako nové toalety v nádvoří. Mým velkým snem je vybudování kavárny, ale to je odvislé od financí. Zatím zde bude kavárna pojízdná,“ nastínil plány Holub. Ve Frýdlantu nadále probíhá oprava sgrafit na Dolním, během roku i na Novém zámku. Trasa Zámek po letech opět otevře pokoje enfilády a umožní návštěvníkům projít pokoje tohoto soukromého patra.

Je to tady! Fotografové opět zamíří své objektivy na Jizerské hory

Na hradě Bezděz během jara dokončí opravu velké věže, zpevnění okrajů a vytvoření odtokových kanálů na dešťovou vodu se dočká přístupová cesta na hrad v úseku mezi I. a II. hradní branou. „Pokračuje rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí. Současně s tím budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu,“ řekl místní kastelán Kamil Seidl s tím, že na červencové svátky si připravili pro návštěvníky kulturní akci Čtyři dny ve středověku plné šermu i tance. Pokračuje spolupráce se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, který bude na Bezdězu přednášet. „Od května se mohou malí návštěvníci těšit na hru Poklad kralevice Václava II. Děti budou v areálu hradu hledat skryté symboly, a pokud vše správně najdou a zaznamenají do hrací karty, čeká je odměna,“ popsal novinku Seidl.

Na Hrubém Rohozci finišuje oprava říms v nádvoří zámku a u věže, lešení vyrostlo i na zámku Lemberk kvůli probíhající rekonstrukci vstupních objektů před zámkem a ledárny. Sezonu zde zahájili víkendovým zpřístupněním středověké věže. Druhý dubnový víkend proběhnou tradiční Velikonoční trhy na celoročně zpřístupněném Sychrově. Během celého dubna bude sychrovský hlavní prohlídkový okruh doplněn o více jak 80 exponátů z dílny Zuzany Königové, která svůj volný čas několik let věnuje ornamentálnímu vyřezávání do skořápek z křepelčích, kachních, husích, slepičích i pštrosích vajec. Návštěvníci se mohou těšit na vajíčka s krajkovými motivy, ale také figurky andělů, kočárky, dětské botičky a další. „Předchozí roky se nesly v duchu omezení v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, zrušeny byly i velké a tradiční akce. Pevně věřím, že rok 2022 bude v této oblasti příznivější. Těšíme se na návštěvníky a doufáme, že se hrady a zámky stanou opět oblíbeným místem výletů. Moc bych si přál i v návrat svatebčanů a filmařů," sdělil ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Extra sleva končí. Senioři, děti a studenti si na Liberecku připlatí

Omezený provoz v minulých letech a růst cen za energie vedly k mírnému zvýšení vstupného, a to v řádu 10 až 30 korun. Očekávané zisky ze zvýšeného vstupného ovšem zdaleka nepokryjí veškeré výdaje. „Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma. Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější,“ zdůraznil Kadlec. V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav (NPÚ) vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky.

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou šlechtické slavnosti a zábavy. 12. ročník se tak obecně zaměří na fenomén slavnostních okamžiků, které byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. „Z libereckých objektů se do projektu zapojuje hrad Grabštejn a zámky Sychrov a Zákupy,“ dodala krajská mluvčí NPÚ Lucie Bidlasová.