Chomutovský zoopark v těsné blízkosti Kamencového jezera je jednou z nejmladších českých zoo. Se svými 120 hektary plochy je ale rozlohou absolutně největší. V expozicích žije více než 160 druhů zvířat. Hledáte tip, kam vyrazit s rodinou na výlet? Pak zkuste zoopark v Chomutově. Rovinatý terén je ideální i pro maminky s kočárky a pejskaři tam mají vstup se psem na vodítku povolený. Až děti unaví pozorování zvířat, necháte je vyřádit na hřišti, u herních a naučných prvků nebo v lanovém centru. A pak si společně prohlédnete třeba úchvatné žahavce v barevně nasvícených akváriích tamního medúzária.

Procházka chomutovským zooparkem. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

Specialitou zooparku je chov zvířat z Evropy, z části Asie a ze severu Afriky. „Celý zoopark máme rozdělený do tří samostatných areálů. Kromě samotné zoo je to rozlehlé Eurosafari, kam se můžete vypravit na terénní vyjížďku naším Safari expresem, a skanzen Stará Ves s hrázděným statkem, větrným mlýnem, kapličkou a roubenkou, kde vám nabídneme jedinečný pohled do života našich předků,“ zve návštěvníky Zoopark Chomutov.

Safari expres a krmení zvířat

V zooparku, který byl slavnostně otevřen v roce 1975, najdete přírodní hnízdiště několika desítek druhů ptactva. Ve výbězích můžete obdivovat zubry evropské, velbloudy, takiny i kozorožce. Z šelem pak například rysa, manula nebo medvědy hnědé.

Jednou z oblíbených atrakcí chomutovského zooparku jsou pláně Eurosafari, kde se návštěvníci mohou projíždět v terénní soupravě mezi stádem zubrů, muflonů a jelenů a užívají si pohled na zvířata, jako by byla ve volné přírodě.

Během hlavní sezony, která začíná v dubnu Dnem Země, se v zooparku konají o víkendu komentovaná krmení zvířat. Během letních prázdnin budou každý den.

Nenechte si přitom ujít tuleního samce Kaška, který si umí zaplácat o přídavek. Tahle ikona chomutovského zooparku, kterou našli polští rybáři jako osiřelé mládě na pobřeží Baltského moře, už překročila čtyřicítku. Kašek je také otcem všech osmi mláďat odchovaných v zooparku.

Rekordní návštěvnost

Branami zooparku prošlo během loňského roku 289 123 návštěvníků, což je skutečně nejvíc v historii. Velkým lákadlem se pro návštěvníky stalo nové medúzárium, které zoopark otevřel jako jediná zoo v České republice. V osmi akváriích se tam vznáší na dvě stě medúz.

Nejvýše stojící socha v Česku. Pro štěstí ji rádi hladí svatebčané i turisté

Oblá akrylová akvária nechal zoopark vyrobit na míru v Japonsku. O ideální vodní prostředí se postaral profesionální chovatel z Prahy. Náklady dosáhly 2,6 milionů korun.

Jak však podotýká ředitelka zooparku Věra Fryčová, za vysokou návštěvností nestojí jen jediná novinka. „Velký podíl na tom mají také chovatelské úspěchy, například historicky první odchov plameňáků růžových či narození další pandy červené. Lidé byli na mláďata hodně zvědaví,“ říká Věra Fryčová.

Čápi v kaštanovém sadu:

Každoročním tahákem jsou také velké akce pro veřejnost, jako Den Země, Den zvířat či Pohádkové safari.

Nové přírůstky

Chomutovský zoopark se letos už může radovat z řady nových přírůstků. Na statku se narodilo několik beránků a kůzlat, v areálu Eurosafari přišlo na svět telátko skotského náhorního skotu a trojčata vrhla také samice rosomáka Skadi.

Co se v zoo dělo v březnu:

Zdroj: Zoopark Chomutov

„Jsou to druhá mláďata rosomáků v historii zooparku,“ raduje se z úspěšného odchovu ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Stádo skotského náhorního skotu v chomutovském zooparku se rozrostlo o další telátko.Zdroj: Zoopark Chomutov/Petra Zálešáková

Ze Švédska přicestoval do zooparku dospělý samec pižmoně jménem Ask. Očekává se od něj, že bude v Chomutově dobrým společníkem dvou samic a ideálně s nimi zplodí mláďata. Z dánského safari parku se zase podařilo získat roční losí slečnu Johanku, takže tu mají losí trio. Losy evropské chová zoopark od roku 1980 a má za sebou řadu úspěšných odchovů.

Rozrostla se také tlupa makaků magot. Dvouleté samice Zuzu a Zaru si zoopark dovezl ze zoologické zahrady Wroclaw. „Chtěli jsme naši skupinu makaků oživit, teď jich budeme mít ve výběhu celkem sedm,“ uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Medvědí výběh původně obývala čtveřice medvědů. Samci už se odebrali do medvědího nebe, a tak ve výběhu žijí jen medvědí babičky Nora a Míša. Oblíbená akce probouzení medvědů s dorty z piškotů a ovoce se proto už nepořádá a obnovit by se měla až s mladými medvědy.

Zoo také začala s přípravou na vybudování výběhu pro tygra ussurijského, kterého by chtěli v Chomutově chovat.



Změny pro návštěvníky

Chomutovský zoopark se snaží zpříjemnit pobyt nejen zvířatům, ale i návštěvníkům. Přes zimu prošly rekonstrukcí voliéry pro dravé ptáky a přestavuje se i expozice dikobrazů, aby mohla být zvířata blíže lidem.

Promenáda, vedoucí do dětské zoo, byla upravená jako přírodní relaxační zóna s mlatovými cestami a odpočinkovými místy s lavičkami a stoly.

Relaxovat můžete i při procházce mezi jedlými kaštany. Kaštanový sad v zooparku pochází z druhé poloviny 17. století a je nejseverněji položeným plodícím sadem kaštanovníku jedlého v celé Evropě.

Do zooparku můžete i se psem:

Tábory pro děti

Velmi oblíbené jsou příměstské tábory, které zoopark pořádá. Osm turnusů je hned obsazených. „Lidé tu nacházejí kvalitu, která byla budovaná mnoho let. Líbí se jim, že se jejich děti dostanou blíže ke zvířatům, něco se o nich dozví a stráví čas venku,“ říká ředitelka zooparku Věra Fryčová o jedné z aktivit , které zoopark pořádá pro děti.

Otvírací doba:

1. dubna – 30. září : pondělí – neděle: 9.00 – 18.00 hodin

Vstupné:

dospělý: 150 Kč

150 Kč děti do 3 let: zdarma

děti 3-15 let: 80 Kč

senioři: 80 Kč

rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti): 430 Kč

pes: 30 Kč

Safari expres: 100 Kč

Zoovláček: 60 Kč

Vstupenky lze zakoupit na pokladnách zooparku nebo on-line .