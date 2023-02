Dostat se sem, myslím tím až ke hradu, není úplně zadarmo. Od České Kamenice cesta stoupá zprvu zvolna loukou po dálkové trase Via Czechia – středozemím, pak tvarovou odbočkou strmě vzhůru stezkou, plnou zlomyslně nastražených čedičových kamenů a kamínků, až na palouk před hradem.

Z náměstí je to na dvou kilometrech převýšení 235 metrů, takže bez zadýchání a opocení to průměrný výletník nejspíš nezvládne. Vrchol se zříceninou hradu se mu ale odmění.

Kamenický hrad, zvaný někdy také Kameník, patří mezi našimi hrady patrně k těm mladším. Není zcela jasné, kdy byl založen, ovšem za husitských válek zde pobývali příslušníci rodu Vartenberků, jmenovitě Zikmund Děčínský, známý nepřítel lužického Šestiměstí, doložený zde kolem roku 1430.

Výhled od hradu na Českou Kamenici a Růžovský vrchZdroj: Deník/Tomáš Koutek

V roce 1440 hrad vojsko Šestiměstí vypálilo a po roce 1515, kdy panství získali páni ze Salhausenu a postavili si zámek dole ve městě, byl hrad opuštěn. Patrně byl částečně obnoven v první polovině 17. století, protože Švédům stálo za to se k němu vyškrábat a vypálit jej. Což již byla jeho labutí píseň. Opravil jej teprve v roce 1880 místní Okrašlovací spolek, zřídivší zde turistickou chatu a první rozhlednu, moderně obnovenou v roce 1998.

Zajímavosti o zřícenině Kamenického hradu:

„Vlastní hrad se tyčil v nejvíce vyvýšené, jižní části temene hradního vrchu. Tvořil jej parkánem obtočený, patrně dvouprostorový palác zhruba obdélníkového půdorysu; palác, který vznikl přestavbou ze starší obytné věže, měl podle všeho čtyři podlaží a na jižní straně prevét,“ píše se o hradu v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu.

O návštěvníky nemá zřícenina nouzi

Ačkoli hrad sám není nijak architektonicky pozoruhodný, není zde o návštěvníky nouze. Láká je sem výhled z rozhledny, odkud mají jako na dlani nejen Českou Kamenici hluboko pod sebou, ale hlavně velkou část okolních hor, včetně populárního Růžáku.

Co vidět v okolí: Česká Kamenice – historické město s hodnotnou poutní kaplí Narození P. Marie a souborem secesních vil. Kamenický Šenov – sklářské městečko, proslulé čedičovými varhany, tzv. Panskou skálou. Fredevald – nevelké zbytky hradu východně od České Kamenice, výhledy.



Doprava: BUS i vlak v České Kamenici (cca 2 km)



Co je dobré vědět: nedaleko nádraží v České Kamenici funguje pivovar Kotouč. Ačkoli okolní prostředí vypadá dosti bezútěšně, pivo vaří skvělé a personál je milý a ochotný. Při sestupu z hradu jsme potkali v půli kopce protijdoucího výletníka s kelímkem Kotouče v ruce a ještě to mělo docela pěnu! Vůbec Lužické hory jsou kraj pivovarům zaslíbený.