„Ovocná vína zažívají Česku boom,“ říká Vlasta Lecián, provozní ředitel vinařství Mutěnice, které je největším domácím výrobcem tohoto stále oblíbenějšího alkoholického nápoje.

Popíjení čůča s přáteli utužuje vztahy. | Foto: Shutterstock

Rostoucí ceny v supermarketech, snaha konzumentů ušetřit a stále vyšší kvalita ovocného vína - to jsou důvody velkého návratu ovocného vína, kterému se za časů minulých říkalo lidově čůčo.

„Za minulého režimu bylo ovocné víno standardním alkoholickým nápojem. Když se ale otevřely hranice a životní úroveň stoupla, Češi přešli na révové víno. Ovocňák upadal až to téměř vypadalo, že z obchodů zcela zmizí - spolu s generací, která ho znala z dob minulých. Ovšem to už neplatí. Dnes ovocné víno nikoho nepohoršuje. Teď se čůčo vrací na plné pecky,” říká Vlasta Lecián.

Výraznou změnou prošla i balení tohoto nejlevnějšího alkoholického nápoje na trhu.

„Namísto dřívějšího krabičáku dnes ovocné víno nabízíme v praktických dvoulitrových PET lahvích a velkoobjemových baleních typu bag-in-box,“ říká Lecián.

Miliony litrů ročně

Stejně jako džusy se ovocné víno vyrábí z koncentrátu. K dostání jsou přitom tři druhy ovocňáku: červené, bílé a růžové, které je oblíbené zejména v létě. Naopak v zimě dávají Češi přednost červenému ovocnému vínu, z něhož si vyrábějí i svařák.

„Ročně se ovocného vína prodá v Česku několik desítek milionů litrů. My z toho vyrobíme zhruba třicet procent a jsme tak největším tuzemským výrobcem ovocňáku,“ říká Lecián.

Ovocňák v Česku jede. To, co už mělo být minulostí, je dnes velkým hitem.Zdroj: Shutterstock

Oproti minulosti si dnes lidé čůčo tolik nepřipravují doma. Méně se kvasí ovoce v domácích palírnách. Dnes se čůčo prostě kupuje v řetězcích.

Výroba ovocného koncentrátu probíhá tak, že po umytí ovoce se ovoce drtí, lisuje na vysokotlakých lisech a pak pasterizuje při teplotách okolo 80-85 stupňů Celsia. Později se koncentrát smísí s vodou a cukrem a nechá v tanku vykvasit na ovocné víno. Koncentrát se kromě džusů a vína používá například také pro výrobu cideru.

Z fontány teče nepřetržitě a zdarma víno. Není pro hlupáky, upozorňuje majitel

Koncentrát v podobě sypkého prášku vyrábí z ovoce tak, že se plod po sklizni vysuší. Ten se používá nejen pro ovocné víno, ale i další nápoje a potraviny, které mají ovocnou příchuť - například zmrzliny, sladkosti či limonády.

„Exportujeme také na Slovensko. Do ostatních sousedních zemí jako Německo a Rakousko zatím nevyvážíme, tam se ovocné víno totiž příliš nepije. Důvod vidím především v rozdílné ekonomické situace v Západní Evropě a u nás,” dodává Lecián.

„Nicméně v Česku ovocňák jede. To, co už mělo být minulostí, je dnes velkým hitem a myslím, že málokdo tuší, že se ovocňáku u nás prodá tolik. Navíc ovocné víno je meziprodukt také pro výrobu stále populárnějšího svařeného vína. Ale v dnešní době se popularitě ovocňáku není co divit. Je to prostě cenově nejdostupnější alkohol,” uzavírá Lecián.