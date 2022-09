Pro návštěvníky, kteří chtějí v okolí Hodonína zůstat déle a projet si oblast důkladněji, je zase vhodná Vinařská stezka Podluží. Podluží je oblast v nejjižnějším cípu Moravy, rozdělená mezi okresy Břeclav a Hodonín. Stezka dosahuje délky 115 km, na kterých se silniční úseky střídají s polními cestami a kde lze na řadě míst obdivovat ojedinělé ukázky lidové sklepní architektury. Jižní část stezky představí dvě významná velkomoravská sídliště Pohansko a Valy u Mikulčic, severní okraj vinařské stezky pak dosahuje až na samotné národopisné Slovácko.

Na kole za čápy a volavkami

Pokud chcete přece jen strávit více času u vína a kolo máte jen jako doplněk, je pro vás ideální cesta z Hodonína do Mikulčic. Zhruba 10 km dlouhá cyklotrasa vedoucí po zpevněných polních cestách údolní nivou řeky Moravy spojuje oblastní centrum město Hodonín s regionem Podluží. Kromě samotného historického Hodonína a vinařské obce Mikulčice mohou milovníci přírody cestou navštívit přírodní rezervaci Skařiny s velkým hnízdištěm čápů bílých a volavek popelavých.

Fajnšmekry nadchne trasa Slováckem

Naopak pro opravdové cyklistické fajnšmekry se nabízí náročnější trasa na kole Slováckem s délkou 150 km. Rozdělte si ji ideálně na 3 dny, např. jako prodloužený víkend. První den se vyjede z Uherského Hradiště a přes Staré Město, Modrou, Velehrad, Tupeny, Buchlovice, Polešovice a Uherský Ostroh do Veselí nad Moravou. Druhý den pak z Veselí nad Moravou přes Blatnici pod Svatým Antonínkem, Bílé Karpaty, Kněždub, Tvarožnou Lhotu, Radějov, Strážnici a petrovské Plže do Hodonína. Poslední, třetí den pak zpátky, z Hodonína přes Starý Poddvorov, Mutěnice, Dubňany, Milotice, Kyjov, Vracov, Bzenec, Uherský Ostroh a Ostrožskou Novou Ves do Uherského Hradiště.

Okolo vinných sklepů i památek

Okružní trasa vede nejenom přes vinice a kolem vyhlášených slováckých vinných sklepů, ale také k řadě muzeí, hradů a zámků. Mezi nejzajímavější místa patří zámky Buchlovice a Milotice, Letecké muzeum v Kunovicích, Slovácký Slavín v Kněždubu, skanzen ve Strážnici a Masarykovo muzeum v Hodoníně. Zdatní cyklisté si mohou výlet prodloužit k hradu Buchlov a větrnému mlýnu v Kuželově. Pokud byste ale chtěli tato místa navštívit všechna, bude třeba trasu přiměřeně zkrátit, nebo rozložit do více dnů.

Veškeré stezky jsou zpracovány do map s informacemi o délce a profilu trasy. Každá stezka má také svou barvu a na zajímavosti a služby po trase upozorňují informační tabule a směrovky. Nasedněte na kolo a poznejte Hodonínsko ze sedla.

Více informací o vinařských stezkách nejen okolo Hodonína naleznete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.