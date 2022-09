Zdroj: se svolením Vinařský fondSamotná ochrana hroznů má dnes díky moderním technologiím už výrazně jinou podobu než před staletími. Špačky plaší ohlušující rány z plynových děl a na nezvané noční sběrače číhají dalekohledy s nočním viděním, ale to neznamená, že tradice pro vinaře nic neznamenají.

Dřív patřilo zarážení hory viniční, anebo zarážení hory viničné, k vinařově největší události roku a v mnoha obcích se v podobě společenské události dochovalo dodnes. Jedná se o akt formálního uzavření vinic a zákaz vstupu všem kromě vinaře samotného. Hotaři měli za úkol hlídat vinice před zlodějíčky a špačky. Porušení tohoto zákazu bylo přísně trestáno. Vstup měly povolen jen těhotné ženy, které si mohly v horkém dni utrhnout tři hrozny.

Veselme se a bavme se

Zdroj: se svolením Vinařský fondSlavnost zarážení hory je směsicí různých zvyků a hlavní roli v nich hrála křesťanská víra, ale i staré pohanské obyčeje či světské právo. Díky tomu tak má v každé obci trochu jiný průběh. Původ této tradice sahá až někam do období Byzantské říše. A na co se obvykle můžeme těšit nyní? Na zpěv, hudbu, skvělou atmosféru a folklór! Každoročně na zarážení hory zavítá nespočet turistů, kteří jej vnímají jako jakousi přípravu na blížící se vinobraní. Obvykle akce probíhají od poloviny srpna do poloviny září.

Na akci nesmí chybět vztyčená opletená májka, která je ozdobená kyticí květů a révovým věncem. Kolem ní vinaři zatlučou 12 dřevěných kůlů jako symbol celoroční vinařovy práce. Pokračují humorné scénky a složení přísahy hotařů. Velké oblibě návštěvníků se vždy těší ukázky trestů za porušení vstupu nebo trestání nepoctivých vinařů. Celá akce je doprovázena živou hudbou, zpěvem lidových písní, ale často i barevnými kroji. Víno z minulých ročníků teče proudem a dobré jídlo chybět určitě nebude!

Více informací o akcích naleznete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.