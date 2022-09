Královské město na svou historii nezapomíná

Centrem regionu, který zahrnuje západní část jižní Moravy, je královské město Znojmo. Jedná se o druhé největší město Jihomoravského kraje a je to bezpochyby kulturní centrum celé oblasti. Vždyť se také jeho historie píše už bezmála 800 let. Již pravidelně se zde v září koná Znojemské historické vinobraní, bez kterého by Znojmo snad ani nemohlo existovat. Během třídenního vinařského svátku neopomeňte hlavně historický průvod celým městem, kde kromě rytířů, kejklířů a měšťanů nebude chybět ani sám král Jan Lucemburský. Za návštěvu pak také určitě stojí Informační centrum VOC ve Vlkově věži, ve spodní časti Masarykova náměstí. Zde se můžete nejenom dozvědět něco o jedinečných vínech originální certifikace (VOC Znojmo) a ochutnat je, ale i vystoupat se skleničkou nahoru na věž a podívat se na Znojmo hezky z výšky, s nadhledem.

Malebné vinařské obce

Kdo dává přednost tradičnějším chvílím s vínem ve sklepě, může zavítat třeba do malebných vinařských obcí Nový Šaldorf a Dobšice, které se nacházejí v docházkové vzdálenosti od Znojma. Vinaři zde také pravidelně pořádají oblíbené otevřené sklepy, kdy můžete během jednoho dne navštívit několik sklepů a najít si to, co vám nejvíce chutná.

Pokud byste raději strávili volné chvíle v přírodě, tak nemusíte nikam daleko přejíždět ani zdlouhavě vymýšlet kam. Znojemská vinařská podoblast a Znojemsko jsou protnuté Národním parkem Podyjí, který svou nedotčenou přírodou dopřává klidu. Projít se nebo projet se na kole také můžete přímo po vinicích, kterých je kolem Znojma nespočet. Velmi často bývají doplněné o vinařské cyklostezky, takže potěší i aktivnější turisty. Ani zde ale nepřijdete o samotné víno, naleznete tady totiž několik ochutnávkových stánků.

Šobes je evropským unikátem

Zapomenout nesmíte ani na vinici Šobes, ikonu moravského vinařství a jednu z nejstarších a svou polohou nejlepších vinic v Evropě. Komu se nechce šlapat a nechce ani řídit, může využít služeb Vinobusu, autobusu, který třikrát denně objede trasu asi 50 km a na 13 zastávkách navštíví 20 vinařství.

Ani milovníci památek a historie nepřijdou zkrátka. V okolí se nachází několik hradů, např. hrad Bítov s největší sbírkou vycpaných zvířat, nebo zříceniny hradů Cornštejn a Frejštejn, které byly součástí historického opevnění hranic. Na skále nad městem Vranov nad Dyjí se tyčí krásný barokní zámek a pro fajnšmekry, kterým je to pořád málo, můžeme doporučit románskou rotundu svaté Kateřiny ve Znojmě nebo Znojemské podzemí.

Více informací najdete zde: www.vinazmoravyvinazcech.cz