Proslavený i v zahraničí

Přirozeným střediskem je historické město Mikulov, nad kterým se tyčí z jedné strany zámek a z druhé strany Svatý kopeček se zvonicí a kaplí sv. Šebestiána. Na zámku si můžete prohlédnout expozici Víno napříč staletími, kolekci historických listů a jeden z největších sudů v Evropě, do kterého se vejde přes 1000 hl vína. Mikulov je také domovem a pořadatelem velmi populárního Pálavského vinobraní. Tento vinařský svátek přiláká každoročně do města mnoho turistů z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Hlavně Slováci a Rakušané to mají opravdu kousek a jezdí sem stále častěji. Pálavské vinobraní se letos koná od 9. do 11. září.

Valtice: hlavní město vína

Druhým, ale neméně významným centrem regionu jsou Valtice, které někdy bývají označovány jako hlavní město vína. Valtice jsou o něco menší město než Mikulov, ale zdobí je rovněž romantický zámek, jehož zrekonstruované sklepení se stalo domovem Salonu vín – degustační expozice 100 nejlepších vín pro daný rok. Kdo bude po degustaci unaven, může si zajít odpočinout na zámek nebo do zámeckých zahrad. Zapomenout nesmíme určitě ani na Lednicko-valtický areál, nejrozsáhlejší umělecky ztvárněnou krajinu na světě, zapsanou na seznamu UNESCO. Jen chvíli posedět v parku se skleničkou dobrého vína a nasát tu atmosféru. Na zámku ve Valticích se pak také koná tradiční vinobraní, v termínu 16. a 17. září.

Kraj vína

Ať už budete projíždět Mikulovskou vinařskou podoblastí jakkoliv, toulky vás provedou řadou vinařských obcí, jako jsou Perná, Bavory, Pavlov, Popice nebo Věstonice a přimějí vás k zastavení u dobrého vína nebo vás zlákají k návštěvě četných vinařství a vinných sklepů. Vinaři sdružení do různých spolků zde také pravidelně pořádají vinné slavnosti, trhy, otevřené sklepy nebo krojované hody, samozřejmě také spojené s vínem. V Popicích se letos opět pravidelně koná oblíbená akce Hudba na vinicích, kdy např. 28. 7. zahraje na vinících skupina Jelen nebo 25. 8. MIG 21.

Mikulov nezapomněl ani na romantické povahy. Pohled z viniční trati Sonberk nabízí překrásný pohled na novomlýnské nádrže, a hlavně na Pálavu s několika zříceninami hradů. Nic se nevyrovná západu slunce nad Pálavou, třeba se sklenkou Ryzlinku vlašského, Sauvignonu nebo stejnojmenné odrůdy s podmanivým aromatem… A sportovci pro změnu můžou na kole projet 20 km dlouhou naučnou vinařskou stezku Mikulov.

Vynikající víno, nádherná příroda, úchvatné pamětihodnosti a nezapomenutelná atmosféra tvoří Mikulovsko, a tak na nic nečekejte a vyrazte. Pro větší jistotu při volbě ubytování a dalších

služeb vybírejte z certifikovaných zařízení vinařské turistiky. Jejich přehled a rozsah poskytovaných služeb i další informace o našich vínech a vinařské turistice najdete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.