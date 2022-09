„Všichni ti přátelé a rodiny, všechny ty domovy, kde se na stůl naše víno hrdě postaví. Chvíle štěstí, klidu a uvolnění, odpočinku od starostí, chvíle něhy. To je život.“

Těchto rozměrů pěstování révy a výroby vína si všímá nová kampaň značky Vína z Moravy, vína z Čech. Pěstovat révu a vyrábět víno na 49. rovnoběžce zkrátka není zadarmo a vyžaduje to vášeň i dar postavit se úskalím. Výsledkem tohoto věčného souboje přízně a nepřízně přírody jsou ale opravdová vína. Vína, která nenajdeme nikde jinde na světě.

V každém doušku je z nich patrná síla ohně, vody, větru i země, kterou vinaři dokázali zkrotit a spojit v jeden dokonalý a harmonický celek. Jsou to všechno vína ze země, která je nám nejbližší a kde se nikdy úplně neztratíme, a od lidí, které známe. Jsou to vína, kterým přirozeně rozumíme. Je v nich naše země, jsme v nich i my sami.

Naše vína, se všemi svými přednostmi, se ale potřebují dostat hlavně do povědomí zákazníků, tedy konzumentů, kteří je budou vyhledávat. Protože jsou to teprve oni, kdo dává vinařské práci ten pravý smysl. Proto Vinařský fond, který se dlouhodobě stará o podporu a propagaci moravských a českých, prostřednictvím nové kreativní agentury OUTBREAK s.r.o., přichází s touto netradiční kampaní.

„Otevřít zakroužit přivonět, poválet v ústech. Víno, u kterého se budeme radovat a smát, toužit a milovat.“

Tříminutové video

Kampaň odstartovala 20. srpna. Stěžejním formátem je bezmála tříminutové video, které vypráví o tom, co všechno je ve skutečnosti v každé jedné lahvi moravského nebo českého vína ukryto a co všechno tvoří její hodnotu. Poběží na televizi Nova nejprve v upravené podobě s délkou 45 sekund, následně ve dvou zkrácených 15sekundových verzích. Ty budou zároveň nasazeny na sociálních sítích (FB a IG – Vína z Moravy a vína z Čech) a v online médiích jako např. novinky.cz, seznamzpravy.cz, idnes.cz, blesk.cz, denik.cz a dalších.

Plná verze videa bude dostupná na webu Vína z Moravy, vína z Čech a na YT kanálu. Až do konce října se budou lidé s novou kampaní lidé setkávat v tisku, na nejnavštěvovanějších webových portálech, ale i v prostorách prodejních řetězců.

„Sází, řeže, vede, odlisťuje, probírá, okopává, stará se, věří, raduje, nadává a přesto by za nic neměnil, to je život.“

Tím ale tento styl komunikace značky Vína z Moravy, vína z Čech neskončí. Vinařský fond ve spolupráci se svými agenturami bude tento koncept rozvíjet dlouhodobě, a tak se lze v tomto duchu těšit už na letošní svatomartinské atd.

Víno zrozené z kusu země, na které jsme všichni vyrostli, víno, kterému rozumíme.

Na zdraví a na život jako víno!