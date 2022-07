Mikulovská vinařská stezka je dlouhá 82 kilometrů, vede rovinatým terénem. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje u kolonády na Rajstně, odkud dále vede podél česko-rakouské hranice. Severní část stezky vede místy osídlenými od počátku existence, vinařským krajem pod Pálavou i okolím Novomlýnských vodních nádrží. Jižní část prochází Lednicko-valtickým areálem, kde se můžete nechat uchvátit pohledem na přírodní ale i historické památky.

Moravská vinná stezka

Páteřní trasa moravských vinařských stezek spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherské Hradiště, poznáte ji podle červeného značení. Až 292 kilometrů dlouhá magistrála prochází všemi moravskými podoblastmi a protíná sedm z deseti vinařských okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí a deset chráněných přírodních lokalit. Nechte si, proto projížďku této trasy klidně na delší prodloužený víkend.

Znojemská vinařská stezka

Znojemská vinařská podoblast zahrnuje západní část jižní Moravy od Podyjí a východních svahů Českomoravské vrchoviny přes údolí Dyje, Jevišovky, Jihlavy a dalších menších řek až k Rajhradu u Brna. Je to království bílých vín, především pak Veltlínského zeleného,jenž můžete ochutnat nespočet na trase dlouhé 165 kilometrů, kde se nachází téměř 60 vinařství. Trasa vinařské stezky na Znojemsku netvoří uzavřený okruh, ale prochází napříč nejzajímavějšími místy vinařské podoblasti. Oblast kolem řeky Dyje nabízí rovné silniční úseky a příjemné cesty mezi poli a vinicemi, milovníci náročnějších terénu si užijí Národní park Podyjí.

Velkopavlovická vinařská stezka

Vinařská podoblast velkopavlovická je známá pro báječnou Frankovku, Svatovavřinecké ale lahodný Modrý Portugal. V žádné jiné podoblasti nenajdete tolik vinic s modrými odrůdami, jako tady. Severní část 110 kilometrů dlouhé bohatě větvené stezky vede vinařskou oblastí s atraktivním terénem a několika rozhlednami (Velké Pavlovice, Bořetice). Z Velkopavlovicka, oblastí s řadou otevřených vinných sklepů, vede trasa Dolnomoravským úvalem a kolem Novomlýnských nádrží do Lednicko-valtického areálu.

Vinařské stezky a cyklostezkyZdroj: se svolením Vinařský fond

Uherskohradišťanská vinařská stezka

Ideální trasa pro celodenní rodinné výlety měří 75 kilometrů a vede mírně zvlněnou pahorkatinou po klidných silnicích a cyklostezkách. Jejím srdce je slovácká metropole Uherské hradiště, odkud stezka pokračuje do Kostelan. Další cesta vede podél řeky Moravy do Plešovic nebo na jih do lázeňského města Ostrožská Nová Ves a na Dolňácko.

Bzenecká vinařská stezka

Nejkratší 26 kilometrů dlouhá stezka vede většinou po silnicích třetí třídy Kyjovskou pahorkatinou, v okolí Bzence a Vracova přechází do Dolnomoravského úvalu. Trasa okruhu navazuje na Kyjovskou, Uherskohradišťskou a Strážnickou vinařskou stezku, část stezky jde souběžně s páteřní Moravskou vinnou stezkou.

Více o vinařských stezkách a cyklostezkách