Proslulá vinobraní doprovází bohatý program

Nejznámější vinobraní jsou Pálavské vinobraní v Mikulově a Historické ve Znojmě. Jedná se zároveň o největší a nejvíce navštěvovaná vinobraní v republice. Nejčastěji se konají dva víkendy po sobě, takže opravdoví fajnšmekři a velcí milovníci vína zvládnou v jeden rok navštívit obě tyto proslulé vinařské slavnosti. Obě vinobraní jsou specifická a mají něco zvláštního.

Za dobrým vínem nejen na Moravu. Čechy jsou také krajem vína

V prvé řadě je to samozřejmě víno, které se liší vinařskou podoblastí. Na obou akcích ale nechybí ani bohatý kulturní program. Vystupují zde známé tuzemské hudební kapely, městem prochází historické průvody a konají se rytířské turnaje, hraje se divadlo, na náměstích probíhají různé trhy a mnohá další lákadla, která vám zpříjemní strávené chvíle a zaručí, že na den strávený s vínem nezapomenete. Nechybí ale samozřejmě ani gastronomie vhodná k vínu.

Méně lidí, stejně zábavy

Pokud ale dáváte přednost menšímu vinobraní, kde není tolik lidí a vše je klidnější, máte i tak mnoho možností kam vyrazit. Určitě stojí za to jet na vinobraní do Velkých Pavlovic i Bílovic, do Valtic nebo do krásné Lednice. Alespoň skromnou oslavu vinobraní však pořádá prakticky každá vinařská obec a to vaše si můžete vybrat i podle svého oblíbeného vinaře a jeho domovské obce.

Mimořádné zážitky. Chutě světa vína a sektů u Dunaje lákají i české cykloturisty

Víno patří i k Čechám

Vinobraní ale zdaleka nejsou jen výsadou Moravy. Tradice vína a vínařství patří po staletí i k Čechám. Největším je jednoznačně Mělnické vinobraní, které může směle konkurovat i těm tradičním moravským. Za návštěvu také určitě stojí vinobraní na Karlštejně, které patří sice mezi menší, ale rozhodně ne chudší ani na víno, ani na kulturní program. A pokud se vám to stále zdá daleko, tak můžete zůstat v Praze a stejně se o vinobraní neochudíte. Koná se dokonce hned na několika místech, takže máte opět na vybranou. Ať už si vyberete vinobraní v Troji, na Grébovce nebo třeba v Edenu, určitě neuděláte chybu.

Pokud vás jednou zláká kouzlo této nádherné vinařské slavnosti, určitě nezůstanete u návštěvy pouze jedné akce a časem zkusíte několik dalších.

Veškeré užitečné informace, které byste mohli potřebovat, než vyrazíte na vinobraní, najdete na: www.vinazmoravyvinazcech.cz.