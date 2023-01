Huawei představuje hodinky na sport. Watch GT 3 SE mají vše podstatné

Pro ty jednodušší úkony ale nepotřebujete hledat mobil nebo tablet a startovat aplikace. Mnoho přístrojů už lze ovládat a nastavovat pomocí hlasových asistentů, kteří sídlí třeba v malém bezdrátovém reproduktoru. Stačí vydat pokyn a můžete hlasem rozsvítit světla, spustit domácí kino nebo zapnout veřejnou wi-fi pro vaši návštěvu. K tomu, abyste měli opravdu chytrou domácnost, je ale potřeba, aby se všechny elektronické přístroje a zařízení uměly navzájem domluvit. Proto musí mít kousek té inteligence každé elektronické zařízení v domácnosti. Když se navzájem naučí komunikovat, může to zkvalitnit váš život.

Televize nahradí herní konzoli

Zavádění chytrých domácích spotřebičů se rozběhlo už před deseti lety, zpočátku s termostaty a žárovkami. Technologickou revoluci odstartovaly televize či reproduktory. Kam od té doby došly? Díky chytrým televizorům už v současné době nepotřebujete satelitní přijímače ani televizní nebo kabelovou anténu. Všechno je přece on-line, dokonce i živé vysílání lokálních televizí.

Prostřednictvím televize si lze spouštět různé aplikace podobně jako ve vašem smartphonu, sami si proto můžete nainstalovat appku pro video streamovací služby, jako je Netflix, Disney Plus, YouTube, Voyo a další. Přímo v telce se dají pouštět oblíbené filmy, seriály, videa či zpravodajské pořady – pohodlně na velké obrazovce a v čase, který vyhovuje vám, ne když zrovna „chytáte živý stream nějakého vysílání“. Tím, že nepoužíváte přídavný set-top-box, media box, konzoli nebo počítač, zároveň šetříte také energie.

Někteří výrobci spotřební elektroniky na vlně udržitelnosti zašli ještě dál. Jako příklad může posloužit pozoruhodné vylepšení dálkového ovladače, který zabraňuje plýtvání bateriemi díky vestavěnému solárnímu panelu. Nyní ho lze dobíjet nejen ve dne, ale i v noci, protože vylepšený ovladač dokáže získávat elektřinu také z rádiových vln zařízení, jako jsou například wi-fi routery.

Pračka a trouba myslí za vás

Za průkopníky v oblasti chytrých kuchyňských spotřebičů lze považovat robotické vysavače nebo mopy. Existují samozřejmě základní modely bez zvláštní „inteligence“, které je třeba aktivovat v místě manuálně tlačítkem. Takový robot se obvykle pohybuje po náhodné dráze a tím, jak přechází postupně od stěny ke stěně, vysaje celou místnost. Pro spoustu lidí se ale právě technologicky vyspělejší vysavače, které je možné snadno ovládat díky mobilní aplikaci, staly pozvánkou do světa inteligentní domácnosti. Ty nejnovější modely už mají pokročilou inteligenci s možností programování. Můžete určit čas, kdy váš pomocník začne uklízet, stejně tak i to, kde bude smýčit. Chytrý vysavač si postupně mapuje celý prostor a pomocí umělé inteligence neustále zlepšuje dráhu, po které se pohybuje. Uklízí efektivně a kratší dobu, proto se snižují energetické nároky pro jeho provoz. Postupně se přidaly pračky, sušičky, chladničky, kávovary a spousta dalších spotřebičů.

Z mobilu se stal univerzální ovladač pro všechno, včetně moderní domácnosti. Zvládne klimatizaci, domácí spotřebiče, ale taky přepínání pořadů v televizi.Zdroj: Shutterstock

Jak dokonale může umělá inteligence zvyšovat efektivitu používání spotřebičů a zároveň snížovat spotřebu energie, naznačil jeden z největších světových veletrhů spotřební elektroniky a domácích spotřebičů IFA, který se po covidové pauze letos v září konal v německém Berlíně. U některých praček lze nově lze v aplikaci v telefonu zadat, jaký prací prostředek používáte, a chytrý spotřebič sám pak optimalizuje dávkování a praní. Jiné modely zase využívající čtyři speciální zásobníky pro různé druhy pracího prostředku. Jsou míchány a dávkovány přesně podle instrukcí umělé inteligence, která sama vyhodnocuje typ vloženého prádla. Jiní výrobci zdokonalili parní funkce, aby při praní došlo ke zlikvidování alergenů. Speciální cykly si opět lze nastavit v aplikaci.

Za žrouta energie bývá považována lednice. Chytrá chladnička vás však například upozorní, když necháte špatně zavřené dveře. V tabletu můžete vidět její obsah, aniž byste ji museli otevírat. Dokonce lze s pomocí aplikace vytvořit seznam potravin, které musíte dokoupit, nebo požádat o recepty na základě obsahu chladničky. Umělá inteligence také dokáže upravit chod kompresoru podle vzorce používání chladničky, tedy frekvence otevírání dvířek v určité dny a časy. Výsledkem je spotřeba ještě o třetinu nižší, než jakou udává energetický štítek.

Nově lze vybrané modely jednodveřových chladniček, mrazniček a kombinovaných chladniček s mrazničkami otevírat hlasovými povely. Máte-li zrovna plné ruce dobrot, stačí říct, a lednička se otevře. Na trh míří také chladnička s integrovaným tabletem ve dvířkách.

Trouba s dotykovou obrazovkou

Umělou inteligenci využívá k prospěchu kuchařů také třeba trouba, která má místo skla na dvířkách celou dotykovou obrazovku. Můžete kontrolovat přípravu pokrmů, aniž byste plýtvali energií otevíráním dvířek.

Chytré produkty dokážou myslet nejen ekonomicky, ale také ekologicky. Například během praní v horké vodě se většina energie použije jen pro její ohřev. S moderní inteligentní pračkou lze zvolit šetrnější praní – za studena. Stačí jen 15 °C a technologie, s jejíž pomocí se rozpustí prací prostředek a smíchá s vodou a především vzduchem. Vytvoří se bubliny, které důkladně proniknou do oblečení a odstraní i ty nejodolnější skvrny. Pod heslem ani kapku nazmar už výrobci představují pračky a sušičky se systémem, který přečerpává kondenzát ze sušičky a používá ho pro praní. Šetřit vodou se učí také myčky. Některé už nevypustí žádnou čistou vodu z oplachu nádobí na konci programu a použijí ji v první fázi dalšího mytí. Speciální perforovaný plech dokáže v troubě zastoupit samostatnou horkovzdušnou fritézu.

Trouba Gorenje ConnectLifeZdroj: se svolením Gorenje

S kompatibilními produkty pochopitelně lze dokonce ovládat spotřebiče v obývacím pokoji, ložnici a prádelně pomocí stejné aplikace, kterou používáte k ovládání technologie ve vaší kuchyni. Platí přímá úměra, čím komplexnější bude konektivita spotřebičů, tím efektivněji a ve výsledku energeticky úsporněji bude domácnost fungovat.

Zásuvka pozná, že nepotřebujete proud

Při hledání úspor můžete začít třeba inteligentními zásuvkami, které v noci nebo během vaší nepřítomnosti vypnou nepotřebné přístroje. Na první pohled se to nezdá, protože mnohá zařízení mají minimální spotřebu jen pár wattů, při dnešních cenách energií se však dá měsíčně ušetřit už docela zajímavá částka. V předsíni a na chodbách je dobré využívat pohybem spínané světlo. Totéž platí u vytápění nebo klimatizace. Pokud je dokážete správně naprogramovat nebo alespoň na dálku ovládat vytápění pomocí mobilu, ušetříte za jednu zimu tisíce.

Je opravdu zbytečné, aby se topilo v celém domě, tedy v místnostech, kde se dlouhé hodiny nikdo nenachází. Přeměnit běžný radiátor na inteligentní lze kdekoli. Stačí dokoupit a na radiátor namontovat termostat. Funguje to i v nájemních bytech, kde je jinak obtížné řešit modernizaci úspory energií. Stačí se podívat do mobilního telefonu a jedním kliknutím zkontrolujete nebo upravíte stav radiátorů. O pohybu v domě vás umí informovat také malé domácí bezpečnostní kamery. Opravdu není problém začlenit je do inteligentního domácího systému a kromě dohledu mohou fungovat také jako další inteligentní senzory pro váš dům.