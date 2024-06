Minulou sobotu projel Jihlavou legendární závod 1000 mil československých. Zajímavá podívaná se naskytla těm, kteří se nacházeli u Tesca. Historická auta se proplétala mezi těmi současnými. Děkujeme Vlastmilu Novotnému.

Slavný závod 1000 mil československých projel také krajským městem. | Foto: Vlastimil Novotný

Závod 1000 mil československých měl totiž v Jihlavě jednu ze svých zastávek. Lidé si mohli vozy prohlédnout u obchodního domu Citypark. Zde se posádky představily. Jihlava hostila závod už v době jeho vzniku, tedy v roce 1933.

Už skoro deset let jezdí historické automobily 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět každý rok. Akci pořádá Veteran Car Club Praha a je to nejprestižnější domácí akce historických vozidel. Závod čítá až 120 posádek.