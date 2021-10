Za tři čtvrtě století trvání aeroklubu na letišti byly vycvičeny stovky pilotů a parašutistů. Většina z nich se věnuje tomuto koníčku na rekreační úrovni, létají tedy pro radost ve svém volném čase. Jsou ovšem i takoví, kteří létají na sportovní úrovni, zúčastňují se soutěží v plachtění, akrobacii na větroních nebo v letecké navigaci na motorových letadlech. To všechno na celorepublikové úrovni, mnohdy i s výsledky na stupních vítězů. Pomyslným vrcholem v letecké kariéře je pak profesionální létání. K tomuto zaměstnání se vypracovala řada našich členů, takže dnes jsou z nich piloti dopravních letadel a usedají za řízení např. u společností České aerolinie, Smartwings nebo Ryanair.

V celodenním programu mohli návštěvníci vidět letové ukázky více než čtyřicítky letadel od historického dvouplošníku Boeing Stearman až po moderní dvoumotorové dopravní letadlo vzniklé v kunovickém EVEKTORU. Nechyběla akrobacie na větroni i v motorových letadlech a svými ukázkami přispěli do programu také letečtí modeláři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.