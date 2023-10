Neuvěřitelná atmosféra v zápasnickém duchu v KD Rubín v Žabovřeskách přilákala předposlední zářijový víkend nejen příznivce bojových sportu, ale i milovníky dobré zábavy. I přestože jsem na takové akci byla poprvé a tudíž nejsem žádný expert, prostředí, které dokázali zápasníci svými výkony vytvořit, mě naprosto odzbrojilo. Celý večer se odehrával v přátelském, řekla bych až rodinném duchu, neboť zápasníci byli místní borci.

Amatérští zápasníci předvedli v Brně atraktivnější zápasy než profesionálové | Foto: AMAP Fighting

V úvodních zápasech se představili mladí kluci, kteří i na svůj věk předvedli nevídané výkony. Svoje síly si v ringu změřili například Jakub Květoň a Ivan Horbach, který dokázal neskutečným způsobem otočit zápas na svoji stranu, a také si za svůj výkon odnesl zasloužený bonus večera ve výši 10 tisíc korun.

Napětí se v průběhu večera stupňovalo a všemi očekávaný hlavní zápas, ve kterém proti sobě stáli aktéři dvou suverénních, brněnských gymů, Hron Gym Gauny Team a Muay Thai Brno, byl opravdovou podívanou. Jedním z bojovníků byl Samuel Dirda, který za sebou měl neskutečnou podporu fanoušků, nicméně na mistra České republiky v K1, Gabriela Belzu mu síly nestačily.

Oběma borcům patří obdiv za divokou přestřelku. Celý večer byl vzrušující a i jako laik jsem z ringu nemohl spustit oči.

A kdy se můžeme těšit na další galavečer a odvety? Podle organizátorů se druhého AMAP Fight Night dočkáme v průběhu zimních měsíců.

Svůj pohled na galavečer nám nabídnul vítěz hlavního zápasu Gabriel Belza: „ Atmosféra byla top! Kluci tento galavečer pořádali poprvé, dali si záležet a moc se jim to povedlo. Neskutečně jsem si užil jak to bylo nabité a kolik přišlo lidí. Jen mě mrzí, že jsem nevybojoval bonus večera, ještě když jsem byl docela podceňovaný. Každopádně jsem vyhrál a doručil do Hronu (Hron Gym a Gauny Team) vítězství.“

Vyjádření na účet organizace AMAP Fighting poskytl také trenér Ivana Horbacha, jež si odnesl bonus večera, Mykhaylo Pryymachuk. „Tohle přesně potřebují naši amatérští zápasníci, aby měli chuť se posouvat a jít dál za svým cílem. Takové galavečery přesně potřebujeme! Těšíme se na další a myslím, že jsme ukázali, že na dalším nesmíme chybět…“

Michal Kraus