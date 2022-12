Amazonka bojující s pumou i mramorové schodiště. To je Kleinův palác

Minulou sobotu jsem strávil odpoledne v Brně, a to v místech, která leží v samotném srdci této metropole nad Svratkou. Přesto jsem v nich ještě nebyl. V sobotu se slavilo 100 let od otevření Knihovny Jiřího Mahena a 140 let od narození Jiřího Mahena, a tak byl v Ústřední knihovně KJM slavnostní den.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prohlídka Kleinova paláce stojí za to. Je z něj i hezký výhled na náměstí Svobody | Foto: Miloš Rufer jr.

Z bohatého programu jsem si vybral komentovanou prohlídku Kleinova paláce. Ten patřil podnikatelské rodiny Kleinů, vlastnící, mimo jiné, i železárny, a proto byl kladen důraz na litinové zdobné prvky na fasádě domu. Návštěvníky ohromí i mramorové schodiště nebo socha Amazonky bojující s pumou. Je zajímavostí, že v obřím podzemí domu byly původně ustájeny koně a kočáry. OBRAZEM: Balónem do oblak. Českokrumlovsko z výšky vypadá jako model z Lega Poté jsem se věnoval prohlídce Ústřední knihovny KJM a zejména vernisáži fotografií jednoho z nejlepších fotografů současnosti Zbyňka Maděryče z Brna. Ale to už je jiná fotogalerie. Miloš Rufer jr.