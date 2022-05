Do Strakonic vjely jeepy amerických osvoboditelů. Lidé vojáky vítali na náměstí

Začátek května patří na jihu a západě Čech oslavám konce II. světové války. U příležitosti oslav osvobození zavítala ve čtvrtek 5. května 2022 do Strakonic kolona vojenských vozidel Klubu třetí armády Plzeň. Lidé si mohli prohlédnout válečnou techniku a vyfotit se s vojáky, připomněli si, že letos uplynulo 77 let od konce války, která přinesla mnoha lidem do života utrpení a obavy.

Klub třetí armády Plzeň ve Strakonicích. | Foto: Foto: Jan Škrle