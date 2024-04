„Různorodost Americe rozhodně nechybí. A tu já potřebuji nejen u cestování, ale také v celém svém životě,“ říká mladá cestovatelka Michaela Hrdá, která se poznávat svět vydává vždy jen s minimem zavazadel i plánů dopředu. Přečtěte si o jejích zážitcích a zkušenostech.

Amerika a její krásy. | Foto: archiv M. Hrdé

Amerika a její krásy v podání Michaely Hrdé v Chotči inspirovala Amerika a její krásy. Takový byl název cestovatelské přednášky Michaely Hrdé, která se uskutečnila v hospodě v Chotči. Pořádala ji Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) jako součást projektu Komunita pro komunitu.

Amerika jako velký splněný sen

„Amerika je můj velký splněný sen,“ uvedla Michaela Hrdá, která za velkou louži zamířila už pětkrát a projela zhruba třetinu států. „Ameriku jsem si vždycky představovala jako zemi s nádhernými mrakodrapy. Ale jsou tam také skvělé národní parky, pouště, úžasný oceán i zasněžené velehory. Nebo také smrad, bordel a kromě báječných lidí někdy i dost divní. Různorodost Americe rozhodně nechybí. A tu já potřebuji nejen u cestování, ale také v celém svém životě,“ poznamenala mladá cestovatelka, která se poznávat svět vydává vždy jen s minimem zavazadel i plánů dopředu. „O to větší dobrodružství a zážitky pak člověk má,“ poznamenala Michaela Hrdá, která poprvé vyjela do Ameriky jako au-pair. „Později jsem se zařekla, že cizí děti už vychovávat nebudu, jen ty svoje,“ sdělila milovnice přírody, která v Chotči nabídla zajímavý mix pěti různých cest v jedné přednášce.

Šlo o nevšední projížďku více jak 20 národních parků amerického západu. Během dvou hodin došlo i na ochutnávku Aljašky, Havaje či východu Ameriky. Návštěvníci se vydali též do opuštěného města duchů. „Opuštěná místa miluji. Tam jsem si to opravdu užívala,“ vyznala se Michaela Hrdá, která cestuje většinou sama. „Člověk pak potkává lidi, kteří ho oslovují, baví se s ním. Mnohem víc, než když pak jedete v páru nebo v nějaké skupině,“ podotkla cestovatelka, lektorka angličtiny, koučka a zakladatelka neziskovky Láska k přírodě, která posluchačům líčila různé vtipné i dramatické příběhy z hor, se zvířaty nebo i několikahodinového pobytu v cele předběžného zadržení. „Tam jsem se dostala poté, co jsem se chtěla dostat do Kanady a na hranicích mi tvrdili, že nemám všechna potřebná povolení. Nedostala jsem najíst ani napít. Byl to docela drsný zážitek,“ přiznala Michaela Hrdá.

„Líbilo se mi, že přednáška byla velmi autentická. Sám pro sebe jsem si říkal, že tento způsob cestování, jaký vyznává Michaela Hrdá, asi musí být pěkná divočina. Je vidět, že cestování je pro ni víc než jen koníček, kterému věnuje spoustu času, energie a peněz. Nedovedu si představit, že bych takhle sám žil. Ale bylo moc zajímavé to slyšet,“ vyjádřil se starosta obce Choteč Milan Chvojka.

Přednáška v Chotči.Zdroj: archiv M. Hrdé

„Příjemně nás překvapila vysoká návštěvnost přednášky Míši Hrdé. Myslím, že mohla být pro řadu lidí, kteří mají rádi dobrodružství a adrenalin, hodně inspirativní. Sama jsem si z ní odnesla hned několik tipů, ale hlavně neskutečnou chuť hned někam vyrazit na cesty,“ smála se ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová. Ta je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.

Co je cílem projektu Komunita pro komunitu? Komunita pro komunitu je název projektu Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory. „Jeho hlavním smyslem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ nechal se slyšet předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

Projekt podpořila Evropská unie Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). „V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví,“ doplnila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová.

