Originální knihu Jakub Helebrant i Karel Müller humorně s nadsázkou pojmenovali Pastoral Brothers: Boží příběhy. Mnohé čtenáře asi překvapí, pro začátek postačí malá nápověda.

Autoři netradiční knihy, Jakub Helebrant a Karel Müller jako Pastoral Brothers, znají biblické bizáry | Foto: Archiv

Kniha z nakladatelství CPress, dnes nedílná součást velkého vydavatelství Albatros Media, pouze trochu napovídá, co vše bude zajímavý titul „řešit“. Podle svého vydavatele i dvou kněžích jsou zde ty nejujetější příběhy z Bible očima velebníčků – influencerů. Věděli jste tedy například, že sám Noe si tu tam občas rád přihnul a vytuhnul poté tak, tak, jak ho pán Bůh stvořil? Či dokonce že ani sám Ónan vlastně vůbec neonanoval? Anebo že i sám Hospodin dokonce dovolil satanovi, aby si z chudáka Jóba prostě jen udělal slušivou rohožku?

Inu jak vidno, ty opravdu pořádné a výživné bizáry nejsou jen výsadou naší moderní doby a internetu – ona sama kniha knih neboli Bible jich je doslova plná. Všechny tyto vraždy, čuňačiny i nejrůznější podivnosti ovšem nezřídka mají i poněkud překvapivý přesah do současnosti.

Poznejte je tedy z nejrůznějších úhlů pohledu a též popřemýšlejte nad nimi s dvojicí v současnosti asi nejpopulárnějších českých mladých farářů! Zkrátka zbystřete, u akčního vydavatelství CPress, nyní vyšla lehce odvážná a jistě i překvapivá kniha 17. května; stojí 399 Kč a lze ji koupit na různých místech Česka. A je užitečná krátkými videy, která dobře poradí.

Ovšem oba autoři se už v úvodu v Předmluvě s pestrou historií nemazlí a činí tak našemu oblíbenému „Pánbožkovi“ – jak ho vidí i naši bratři z pod majestátních štítů Tater. „Otevíráte zde knihu, která se snaží ukazovat na podivnosti, zajímavosti a divnověci nacházející se zkrátka tam, kde by je jen lajk nikdy nečekal – ano v V Bibli. Tam je přeci jen jedno moudro vedle druhého a žádné prapodivnosti nás zde nemohou překvapit. A ejhle, chyba lávky. Pastoral Brothers vám jich tu během knihy pěknou řádku ukážou, vysvětlí a ještě přidají i jasný návod, co dobrého si z nich pro sebe můžete vzít. A to třeba i lehce popisnými QR kódy…

Jsem zkrátka moc ráda, že jsem tu dostala šanci napsat předmluvu ke knize, která přibližuje mladým lidem složitosti biblického i našeho světa. Stejně tak jsem ráda, že oba autoři zcela automaticky dokážou správně pracovat s tématy jako je zneužívání, vynucený sex, (počkejte si, vážně to tam je. Nebudu spoilerovat) a zneužití autority, protože tohle je moje celoživotní profesní téma. A jeho otvírání v církvi je skvělá věc, ve které se musí pokračovat, nesmí se utichnout.

Moje největší rada do života je: dívejte se, poznávejte podivnosti a zajímavosti, co nejvíce nad nimi přemýšlejte, zvažujte je svým srdcem a hlavou a nemusíte se bát světa nic. S hlavou otevřenou k víře, životu, vesmíru a vůbec, přistupujte mnohem lépe, než když hladíme sami na sebe, do sebe a ničeho si nevšímáme. A věci se nám pak vrací měrou vrchovatou zpět. A tahle knížka od Pastoral Brothers vám v tom určitě může napomoci.

A ještě pár vět z per autorů samotných: „Co vás v Biblických bizárech čeká? No přece to nejpodivnější, co vůbec Písmo svaté může nabídnout. Tato kniha obsahuje naše výklady biblických příběhů, o kterých se v kostele moc nemluví a které bysta dětem na hodinách náboženství fakt nevyprávěli. Příběhy plné erotických popisů, vraždění, halucinací, ničení cizího majetku, exkrementů. Genocidy a znásilňování pod vlivem alkoholických nápojů. To vše zahalené do svátosti knihy knih.



To vše se totiž v Bibli objevuje a my si položili základní otázku – PROČ? Vždyť Bible je kniha, ve které se píše o Bohu, který je Láska a Ježíš ho představuje jako milujícího Otce. Písmo je přece kniha, která nás vede k dobrému a počestnému životu vedle Božích přikázání. Tak jak je možné, že je v něm tolik násilí a násilného sexu? Podobné otázky nás občas zastihly v messengeru nebo na mailu. Proto jsme se rozhodli na ně odpovědět a začali jsme před dvěma lety natáčet videosérii Biblické bizáry.



A naše „Boží příběhy“vychází právě z těchto videí. Ve většině kapitol proto naleznete QR kódy s odkazem na video. Kapitoly, ve kterých QR kód nenajdete, jsou bonusové. Kniha je navíc ozdobena vynikajícími ilustracemi od ilustrátorské skupiny s božským talentem Kabinet č. 5. V každé kapitole také na vás čeká duchovní úkol. Samozřejmě dobrovolný. Oproti Boží knize ovšem budou chybět smajlíky. Hodně z vás ale dokázaly rušit při čtení. Proto na vás bereme ohledy, aby vás nic nerozptylovalo při čtení našich velkých teologických myšlenek.

