Výchozím bodem výletu může být Labská bouda nebo Horní Mísečky ve Špindlerově Mlýně. Od Labské boudy lze jít po tyčovém značení Bucharovou cestou na Zlaté návrší, kde se napojíte na Krkonošskou magistrálu. Minete několik vyhlídek do Labského dolu a na Zlatém návrší se můžete pokochat výhledem u mohyly Hanče a Vrbaty. Ve výdejním okénku u Vrbatovy Chaty si budete moct dát i nějaké malé občerstvení.

Pokračujete po Masarykově silnici na Horní Mísečky. Odtud vás čeká klesání do Špindlerova Mlýna. Zde můžete projít po bílém více než sto let starém historickém mostě, který tvoří dominantu města. Přejdete napříč Špindlerovým Mlýnem, překročíte Labe a začnete stoupat na Pláň. Cestou uvidíte boudu na Hromovce, Horalku a pokračujete na Krásnou Pláň a dále k Boudě na Pláni. Čeká vás mnoho nádherných výhledů. Výdejové okénko funguje i Na Dvoračkách, kde je otevřeno každý den od 10.00 do 17.00 hodin. Nezapomeňte, že i třeba horká polévka či lívance se šlehačkou mohou být pěkný "motivační" cíl :-)

Ivo Jež