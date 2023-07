Břeclav navštívil římský císař. Připlul po Dyji spolu s Asterixem a Obelixem

Chléb a hry (panem et circenses), staré antické pořekadlo, pod kterým se na řece Dyji zjevil i samotný římský císař. A to rovnou společně s Asterixem, Obelixem i Idefixem. Jejich zjevení ovšem předcházel triatlonový závod okolo Břeclavi, kde účastníci museli zvládnout 600 metrů plavání v Dyji, 30 km kolmo do Valtic, Lednice a zpět a závěrem 5 km běhu po hrázi.

Foto: Miloš Rufer

Schvácené závodníky povzbuzoval početný dav fanoušků, nad kterým se vznášela vůně dobrot z mnoha stánků s dobrým jídlem a pitím. Po tomto hlavním závodě se otevřel Bleší trh, s nejrůznějšími domácími zbytečnostmi. V sále blízké hospůdky pak zahrálo dětem Divadélko Radost. Ty si mohly užit také malování na ruku a obličej. Poznávání Břeclavi i pomoc studentů. Modrá vážka pořádala další příměstský tábor Z dálky se už ale blížila mohutná flotila podivných plavidel. Bobří Neckyáda měla letos rekordní účast. Na roztodivných plavidlech jsme viděli nejen zmíněného císaře s Asterixem, Obelixem i Idefixem, ale také Simpsonovy, Tlapkovu patrolu, Bobří plovoucí zahrádku, krásný pár z Havajského ráje, plovoucí kovboje s Indiány, pana Igeliťáka či drobnou dívenku s lodní sirénou. Závěrem proběhla dražba vzácných vín, kdy výtěžek putoval na podporu Lékařů bez hranic.