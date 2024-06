V červnu 2021 se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo. Bezprostředně po události vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Morava a desítky jeho pracovnic a pracovníků se do regionu vydalo pomáhat s likvidací škod a opravou zničených obydlí i zahrad. I po třech letech Člověk v tísni s lidmi v zasaženém regionu zůstává, v současné době pomáhá s obnovou zeleně a se zaváděním opatření na přizpůsobení se a zmírnění dopadu změny klimatu.

Tři roky po tornádu. Člověk v tísni pomáhá vysychajícímu Podluží | Foto: Člověk v tísni

Tornádo po sobě zanechalo šest mrtvých, desítky zraněných, stovky zdemolovaných domů, více než tisíc poškozených střech a zničenou přírodu. Obrovská solidarita a pomoc české společnosti a houževnatost zasažených obyvatel napomohla tomu, že dnes už je většina infrastruktury a domů opravena. Řádění tornáda ale stále připomíná chybějící zeleň a zdevastovaná krajina.

Většina budov je znovu vystavěná či opravená, domy byly zaizolovány a některé jsou obohaceny i o vlastní čistou energii ze střešních solárních panelů. Člověk v tísni se dnes zaměřuje zejména na adaptaci Podluží na klimatickou změnu a její zmírňování. V „tornádových“ obcích, i sousedních Dolních Bojanovicích, které tři dny před tornádem spláchly bleskové záplavy, pomáhá se vznikem klimatických akčních plánů a adaptačními opatřeními v krajině.

Proč s prací v Podluží Člověk v tísni pokračuje, vysvětluje vedoucí jeho českých klimatických programů Magdalena Davis. „Dlouhodobá spolupráce s tornádovými obcemi i širším regionem Podluží nám v Člověku v tísni dává velký smysl. Převládajícím klimatickým trendem regionu je vysušování, což znamená, že obyvatelé jsou vystaveni problémům se suchem, s občasnými bleskovými záplavami či povodněmi, a klesající úrodností zemědělské krajiny. Proto podporujeme projekty na zadržování vody v krajině, obnovu zeleně a vznik klimaticko-akčních plánů či adaptačních strategií v každé obci,“ uvedla.

Klimatický tým Člověka v tísni společně s místními a s dobrovolnickém Hnutí Brontosaurus Podluží v březnu vrátil zeleň do srdce Moravské Nové Vsi. Na návsi vedle kostela vysadili lipovou alej a hned pod ní, na místě, kde tornádo zdevastovalo dům, pak zasadili třešně, mandloně, kaštany a solitérní jírovec jako základ nového parčíku. Taková zeleň tu doposud citelně chyběla.

„Zelená oáza nahradila neutěšený prostor, který zde zůstal po tornádu v roce 2021. Nově osázená plocha tak citlivě doplní zeleň, která zde po živelné pohromě stále chybí. K výsadbě v budoucnu přibude mobiliář i vodní prvek a areál se tak stane příjemným místem setkávání a trávení volného času i v horkých letních dnech,” doplnil místostarosta obce Jiří Fila, který se plánování i samotné realizace výsadby aktivně zúčastnil. O tom, jak je zeleň v obci důležitá, se přesvědčili například v hodonínské ZŠ U Červených domků. U ní tornádo zničilo přilehlý les, který ji přirozeně ochlazoval. Škola se začala potýkat s nárůstem horka ve třídách až o pět stupňů Celsia a musela investovat do klimatizace. Výsadba stromů je tak investicí nejen do estetického vzhledu obce, ale i do pohodovějšího života jejího obyvatelstva.

Klimatický tým Člověka v tísni loni v Mikulčicích také uspořádal kulatý stůl, ke kterému zasedli starostové a starostky, politici a političky i vědci a vědkyně a další důležití aktéři a aktérky, kteří v regionu působí a angažují se v obnově místní krajiny a její adaptaci na klimatickou změnu. Jejich setkání a diskuse mělo za cíl napomoci koordinaci a rozvoji přírodě blízkých a klimaticky příznivých opatření v zasažených obcích.

Díky zbylým třem milionům korun ze sbírky SOS Morava budou zpracovány další tři akční klimatické plány pro obce Moravská Nová Ves, Prušánky a město Hodonín. V Dolních Bojanovicích by měly vzniknout dva rozsáhlé vrstevnicové retenční průlehy na svahu Přední hory či vybřežení a meandrování toku říčky Prušánky spolu s několika tůněmi v lokalitě Řešice. Tím by se v obci mělo do budoucna pomoci zabránit dalším ničivým záplavám nebo je zmírnit.

Člověk v tísni ve své sbírce SOS Morava shromáždil téměř 170 milionů korun a s podporou z Klubu přátel Člověka v tísni, od partnerské organizace Človek v ohrození a institucionálních dárců se celková částka na pomoc vyšplhala na více než 190 milionů. Přes 100 milionů korun bylo ve čtyřech etapách rozděleno přímo mezi 609 zasažených domácností.