El món neix en cada besada se v katalánštině jmenuje tato romantická mozaika. Název by se nechal přeložit jako Svět začíná každým polibkem či Svět zrozen v každém polibku. Dílo navrhl umělec Joan Fontcuberta pomocí obrázků pořízených místními obyvateli.

Fotografie byly sestaveny na základě žádosti zveřejněné Fontcubertou v místních novinách El Periódico, ve které požádal čtenáře, aby prostřednictvím obrázků odpověděli na otázku: „Co pro vás znamená svoboda?“ Čtenáři a čtenářky posílali fotografie, na kterých ukázali, jak si představující „okamžik svobody“. Výsledný polibek tedy symbolizuje svobodu, přátelství, lásku, náklonnost a empatii.

Finální nástěnná malba, o rozměrech 8 metrů na délku a 3,8 metru na šířku, tvořená osmdesáti řadami a padesáti sloupci dlaždic, byla instalována v roce 2014 jako součást oslav třístého výročí války o španělské dědictví a čtrnáctiměsíčního obléhání města. Je zajímavé, že zeď byla původně instalována pouze k tomuto výročí. Ale díky své nesmírné popularitě a poselství se stala trvalým uměleckým dílem ve městě.

Každá jednotlivá dlaždice na náměstí Isidre Nonell je tak potištěna fotografií osoby, místa, okamžiku, události nebo něčeho, co nějakým způsobem představuje výraz svobody. Pro někoho je to fotka s dítětem či rodičem. Pro jiné je to polibek s partnerem či partnerkou, dokonce bez ohledu na pohlaví. Láska si totiž nevybírá. A proč by také měla? Všichni jsme si rovni a máme stejná práva i povinnosti!

Pro někoho je svoboda samozřejmost, projevit a obhájit svůj názor je denní rutina. Není tomu ale tak všude, važme si svobody. A právě čtyři tisícovky dlaždic vyjadřují přesně tolik názorů a upozorňují na její křehkost. Neméně romantický, jako motiv na dlaždicích, je citát Olivera Wendella Holmese na kovové plaketě vedle mozaiky: „Zvuk polibku není tak hlasitý jako zvuk děla, ale jeho ozvěna trvá mnohem déle.“

Není důležité, jestli barcelonský mural nazveme katalánsky či španělsky. Nebo česky Polibek svobody či anglicky The Kiss of Freedom. Důležité je uvědomit si význam svobody. A také lásky a přátelství. Až navštívíte slunnou středomořskou Barcelonu, pozvěte na rande milovanou osobu ke Zdi polibku, lásky a svobody. Tak jako autor tohoto textu pozval svoji úžasnou manželku.