/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je možné, že v Čáslavi má kořeny 38. prezident USA Gerald Rudolph Ford? Pochází snad z rodiny Královy, která žila v mlýně pod Podměstským rybníkem? Je náhoda, že Fordovo vlastní jméno bylo Leslie Lynch King? King je totiž v překladu z angličtiny král!

Americký prezident Gerald Ford (vlevo) a sovětský vůdce Leonid Brežněv při setkání v roce 1974. | Foto: Wikimedia Commons, David Hume Kennedy – Gerald R. Ford Library, volné dílo

Lze ignorovat výpovědi svědků či jejich potomků žijících v Čáslavi, nebo po emigraci v USA, kteří tuto skutečnost potvrzují? Je to příliš otazníků najednou, pojďme se pokusit hledat na ně odpovědi. Porovnali jsme vzpomínky pamětníků a zeptali se na názor místního historika.

Těžko v Evropě najdete město, z kterého by vzešel prezident Spojených států amerických. Vlastně takové nenajdete. Prezidentem se totiž smí stát pouze občan narozený v USA. Vzpomeňme si na problémy 44. amerického prezidenta Baracka Husseina Obamy, který čelil obvinění, že se nenarodil v americkém státě Havaj, ale v africké Keni, což by mu znemožnilo kandidovat.

Narození je ovšem jedna věc a chvíle, kdy je miminko počato, úplně jiná. Mezi čáslavskými pamětníky se traduje, že v místním mlýně manželé Královi počali chlapečka, který spatřil světlo světa až na americké půdě a stal se 38. prezidentem USA. Tuto skutečnost v různých obměnách potvrzují nejen čáslavští pamětníci, ale také rodina Kynčlova, která z Čáslavi pochází a už dlouhá léta žije v USA.

Objasnit tuto informaci se pokusily členky spolku LETky, který se poutavou formou snaží připomínat historické a kulturní dědictví města Čáslavi a mapují místa spjatá s místními příběhy. „Hnacím motorem“ spolku jsou Radka Neumanová, Nora Procházková a Klára Fidlerová. A právě z textu těchto dam, s jejich laskavým svolením, čerpáme některé informace o malém Královi, vlastně Kingovi, tedy Fordovi.

Gerald Rudolph Ford se narodil 14. července 1913 a převzal prezidentský úřad po Richardu Millhousu Nixonovi, který odstoupil kvůli politickému skandálu 9. srpna 1974. Byl nejdéle žijícím prezidentem, zemřel v 93 letech. Jako jediný americký prezident nebyl nikdy do své funkce zvolen, nýbrž jmenován.

A jak se mohl Král z malé Čáslavi stát prezidentem nejmocnější země planety? Z výpovědí pamětníků v České republice a USA a dalších indicií vyplynulo několik verzí příběhu, který možná zajistil Čáslavi místo ve světových dějinách.

Verze číslo jedna říká, že rodiče budoucího prezidenta Královi v roce 1912 počali v čáslavském mlýně pod hrází Podměstského rybníka synka, který se jim však narodil až na americké půdě. Oba ale zemřeli na španělskou chřipku a čtyřletého chlapce se ujala rodina Fordů, která ho později adoptovala.

Podle druhé verze prarodiče budoucího prezidenta Královi se odstěhovali z Čáslavi ze mlýna do Ameriky. Jejich syn si vzal Američanku Dorothy Ayer Gardnerovou. Ta krátce po porodu svého muže opouští, rozvádí se a bere si pana Forda, který později malého Krále adoptuje. Otec nechce platit alimenty, ty platí dědeček a posílá vnuka do české školy, aby pochytil i něco z češtiny. Tuto verzi potvrzuje i spolužák budoucího prezidenta, Čechoameričan pan Mareček.

Třetí zjištěná verze uvádí, že Gerald Ford se narodil v červenci 1913, jako Leslie Lynch King Jr., ve městě Omaha českému emigrantovi a Američance ve státě Nebrasca. Matka Dorothy Ayer Gardnerová jej však krátce po porodu odvezla do domu svých rodičů v michiganském Grand Rapidsu a ještě v témže roce se nechala rozvést. Poté, co se roku 1917 podruhé provdala za byznysmena a republikánského politika Geralda Rudolpha Forda, začala pro syna používat jeho jméno. K oficiální adopci nicméně ještě dlouho nedošlo a Leslie otčímovo jméno a příjmení oficiálně přijal až jako dospělý muž roku 1935.

Tato svědectví působí věrohodně. Dejme ale slovo odborníkovi. Tím je Filip Velímský, archeolog a místní historik pracující v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR. A také starosta Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“.

„Za mě je to celé jedna velká blbina. Genealogii Forda a jeho předků jsem si prošel, včetně citovaných amerických fondů. Do USA jsem nemusel, jsou naštěstí online. Otec dotyčného, jistý Leslie Lynch King Sr., byl Američan jak poleno. Narodil se v roce 1884 rodičům opět s doložitelným původem. To samé platí i o linii Fordovy matky. To už bych spíš věřil, že je příbuzný Davida Lynche. Čerpám ze zdroje jménem Prezidentská knihovna a muzeum G. R. Forda, což je organizace spadající pod Národní archiv USA,” řekl Filip Velímský.

A jaký je závěr celého příběhu? Nechme otevřený konec, třeba se objeví další informace či přímo svědci. Jejich paměť může být po desetiletích „děravá“, převyprávění může být zkreslené. A také se v historii vždy vyskytovaly neologismy, jako například ten, který nyní označujeme jako fake news. Přesto, a nebo právě proto tento unikátní příběh teprve čeká na definitivní rozluštění.

Které město na světě se může pochlubit místem, odkud možná pochází prezident USA? Jedině Čáslav. Adresa místa, spojená s klukem z mlýna pod hrází Podměstského rybníka, který se ve své době stal nejmocnějším mužem planety, je Tylova 76/1, Čáslav.