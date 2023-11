Čerstvé rohlíky k snídani? Přečtěte si, jak se do obchodů dováželo v minulosti

/KOMENTÁŘ/ Všichni to určitě znáte, ráno si zajdete do obchodu pro čerstvé rohlíky ke snídani. Nic neobvyklého, ale napadlo vás, že se ty rohlíky nějak musely do obchodu dopravit, aby jste si je mohli ráno koupit? Při pečení pečiva je velký podíl práce v noci, i pečivo se vlastně rozváží pozdě v noci, dalo by se říct nad ránem. Ještě v době, kdy se i mléko rozváželo v noci, se v zimě říkalo, že pekaři a mlékaři jsou mistři v jízdě na neposypaných silnicích.

Pečivo. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Dnes jsou to již „jen“ pekaři, kdo v noci rozváží pečivo, aby jsme si je ráno mohli koupit čerstvé k snídani. Můj kamarád rozvážel pečivo na mém rodném Valašsku a jeho vzpomínky jsou zajímavé. V noci byl odkázán vlastně sám na sebe, mobily tehdy nebyly, ale vždy si nějak poradil. Jenom jednou do obchodu pečivo nedovezl, bylo to v létě 1972, kdy u nás v Rokytnici a okoly byly bleskové povodně. Nečekaný úlovek v listopadu. Houbařka našla velký hřib u Červené Řečice Tehdy jel s pečivem do mé rodné Rokytnice, a když vyjel na kopec nad obcí Jestřabí zjistil, že místo silnice je tam jen jedno velké, neprůjezdné jezero. Ale i tak se na kopec, kde stál s pekařským Roburem, lidé přebrodili a přímo z auta jim je za hotové prodával. Podle mě je toto potvrzení dvou valašských přísloví - „blbý buď jak chceš, jenom si musíš vždy nějak poradit“ a „tož když chcu, to znamená že možu“. Tatra 805 v úpravě pro rozvoz volně ložených kulatých bochníků chlebaZdroj: se svolením Vlastimila Tělupila K přepravě a rozvozu pečiva patří pochopitelně i technika. Známe „pekařské“ automobily Garant, později Robur, pak modrobílé Avie, nyní to jsou asi Iveca. Vzpomínám si, že jsem jako učeň viděl v Praze v letech 1970 až 1973 rozvážet pečivo „těsně poválečné“ Pragy A 150. Vím, že technika je důležitá, ale nejdůležitější jsou v těchto automobilech řidiči, protože bez nich by „nevyjelo ani kolo“ a pečivo by v obchodech nebylo. Jako Lothlórien z Pána prstenů. Podívejte se na magickou proměnu lesa u Roštejna Proto jim jejich práci nekomplikujte třeba špatně zaparkovaným automobilem, přes který se nemohou dostat k obchodu. Vím, že třeba stále chybí parkovací místa na plných parkovištích u obchodních center, ale stále platí to, co mě naučil otec - když budeme používat hlavu, vše půjde dobře a všude se všichni vejdeme.