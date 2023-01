Ples přenese návštěvníky do 30. až 60. let minulého století a do dalekého Hollywoodu. Ideální dress code spadá právě do módy těchto let, nebudou chybět červené koberce, neony a všudypřítomné blesky fotoaparátů. V orlovně se vše bude lesknout.

Bar bude dobře zásobený, nebude chybět fotokoutek. Předprodej vstupenek je na čísle 792 920 993. Vstupné v předprodeji vyjde 250 korun na sezení, 200 korun na stání. Na místě pak 300 a 250 korun. Počet lístků je omezený na 250 kusů.

Video z minulého ročníku v roce 2020 zde.