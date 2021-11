Zašel jsem na Náměstí Václava Havla, kde běžely projekce k výročí, výstavy a byly tam i nějaké stánky. Všiml jsem si, že tam měli nějaké nové vydání Krylovy desky Bratříčku zavírej vrátka, zase na LP. Ptal jsem se na cenu a dozvěděl se, že tenhle vinyl stojí dneska 599 korun.

Dal jsem si pak pauzu u Pinkasů, Prazdroj měli za devětapadesát korun a výčepní byl fajn. Od všeho ruchu a demonstrací jsem pokračoval na Karlův most. Mezi procházejícími lidmi i pouličními muzikanty vzbudil pozornost klučina v žluté bundě, na několik skladeb tančil i zpíval.

Sešel jsem na Kampu a jako pokaždé pod bustou Jana Wericha přemýšlel, co by tomu všemu dneska asi pan Werich říkal. Kyž jsem bustu fotil dal se se mnou do řeči gentleman bydlící na Kampě a říkal když jde kolem vždy Wericha pohladí…a ukazoval mi kde bydlí paní Meda Mládková. Je jí už 102 let a prý že už málo vychází. Tady na Kampě má moderní galerii a v Dejvicích u Kulaťáku v Dejvicích hotel Meda.

Děkujeme Zdeňku Gajdůškovi za pěkný příspěvěk a fotky.

Když jsme u toho moderního umění. Kousek dál jsem šel kolem čůrajícího pána, díla sochaře Davida Černého. Říkal mi nějaký Franta Škopek ze Záběhlic, že ty sochy čurajících pánů chce přihlásit do soutěže na kašnu na Horním náměstí ve Znojmě. Zatím ale pořád stojí v areálu Hergetovy cihelny s museem France Kafky. Čurací náčiní pánů zvedá elektronika a do vody pak píší písmenka.

Procházel jsem dál po Kampě, u Čertovky našel jednu pěknou zpívající Čertovku s kytarou, další muzikant seděl na náměstí. Před muzeem Karla Zemana stál aspoň mamut. Nic nedělal, on ani nemusí. Protože byl svátek byly na mnoha místech dny otevřených dveří. Třeba před Lichtenštejnským palácem na Kampě byla pěkná fronta.

Došel jsem až na Václavské náměstí, kde se chystal Koncert pro budoucnost. Myslím, že by mohli zahrát i pro přítomnost. Když jsem šel kolem zněly zrovna z pódia hity Miro Žbirky, nedávno zesnulé československé legendy. Vracel jsem se potom od podia pod koněm dolů k Můstu a všímal si, že jedna věc se na Václaváku, někdejším Koňském trhu nemění. Stavební práce a opravy komunikací jsou tu doslova nekonečné.

O tom bych taky mohl dlouho vyprávět ze svých vzpomínek, ale protentokrát jsem si už jen vyfotil turistický kolový vláček a podíval se, co se děje v pasážích.

Zdeněk Gajdůšek