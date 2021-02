Vykukují ze sněhu nebo mokrého listí. Některé si můžete vzít na polívku, na některé se dá jen koukat. Když vyraíte na procházku, pořádně se po lese rozhlížejte, hub je i vzhledem k roční době všude kolem plno. Hlívě ústřičné, uchu Jidášovu a penízovce sametonohé nevadí mráz.

Ohnivec (nejspíš) rakouský – nejedlý. Dokáže na stanovišti vytrvat bez poškození pod sněhem až do jara. | Foto: Jaroslav Macháček

Ponořme se společně do mechu, pod jehličí, do trávy, štěpky, ke shnilým větvím či dokonce kusům cementu.Všude tam se dají najít krásy nevídané a často téměř neviditelné – houby. Na Brněnsku se vyskytují i velké unikáty, které se objevují jen málo nebo jsou rovnou na seznamech chráněných druhů. To o čem si laik myslí, že je jen nějaké rozplizlé cosi, nad tím znalec může žasnout. A když umí fotit, tak i z „žabiny“ se vyloupne kráska. Tak jako na snímcích amatérského fotografa a milovníka hub Jaroslava Macháčka z Rosic. Pojďte se s ním projít a zjistit, co zajímavého a krásného minulý měsíc rostlo.