Park Boheminium je otevřen každý den po celý rok, včetně všech svátků a víkendů od pondělí do neděle od 10 - 18 hodin.

Park navštívil i Jan Cipín, který často fotí na Českokrumlovsku a přispívá do rubriky Čtenář reportér. Ani v Mariánských Lazních, kde trávil část léta, nezahálel a poslal nám tip na zajímavý výlet právě do parku Boheminium, kde na něj čekal kousek jihu Čech.

Modely českých památek v poměru 1:25 mohou lidé do Parku Boheminium chodit obdivovat již od roku 1999. Čtvrtý největší park miniatur v Evropě se nachází nedaleko centra Mariánských Lázní, a stal se nejnavštěvovanější atrakcí v Karlovarském kraji. Jedinou atrakci svého druhu na našem území navštíví ročně přes 130 tisíc turistů.

