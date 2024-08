Cestou zastavuje například v Netolicích, Prachaticích, Volarech či Lenoře. Zpátky pak odjíždí z Kvildy po šesté večer, takže máte poctivou jednu osmihodinovou turistickou směnu na krásné procházky okolím. Vydat se můžete hned dalším ekologickým autobusem až na Bučinu a odtud, kam se vám zachce. Například nahoru dolů přes Prameny Vltavy zpátky do Kvildy, nebo naopak na opačnou stranu dolů, kterou jsem se v pátek 26. července vydal i já.

Od zastávky autobusu u nouzového nocležiště jsem si odskočil pár desítek metrů ke kameni s pamětní deskou, připomínající místo, kde stál rodný dům šumavského básníka Johanna Petera. Před několika lety vyšla jeho kniha básní Šumava poetická a kouzelná v překladu Jana Mareše a s fotografiemi Petra Moravce, spolupracovníka Deníku. Příští rok si připomeneme 90 let od básníkova úmrtí. Když sem zavítáte 8. srpna, čeká vás od 13.30 hod. nenáročná komentovaná prohlídka po stopách zdejšího básníka včetně četby jeho textů v češtině o životě zdejších lidí.

close info Zdroj: Radek Gális zoom_in Léto přeje výletům na Šumavu.

Z Bučiny cestou dolů na Knížecí Pláně budete míjet zbytky původních stavení kdysi nejvýše položené obce, až dojdete k odbočce, vedoucí na hřbitov a ke zbytkům kostela. Ten dal v 50. letech vyhodit do povětří komunistický režim a v oblasti vládla jen Pohraniční stráž Československé lidové armády, která prý chránila území před záškodníky ze Západu, ale hlavně zabraňovala lidem, toužícím po svobodě, opustit nelegálně Československo, když legálně nesměli. Spousta jmen zastřelených je němým svědkem tehdejší zrůdné totality. (Některá najdete při jiném šumavském výletu na stěně hřbitovní kaple u zničeného kostela na Hůrce nad Železnou Rudou.)

Od obnoveného hřbitova, jehož se ujali po roce 1989 němečtí krajané, kteří sem od té doby koncem června jezdí každoročně na pouť a ke hrobům svých předků, se po pár minutách dostanete k místní hospodě. Koupíte zde skvělé pivo Březí koza a zároveň nejdražší obyčejný pohled na Šumavě za 20 korun. Razítko je gratis. Můžete se ale zdarma vyfotit u okna otevřeného směrem k nádherným scenériím. Potom se vydáte směrem k Borovým Ladám, kam přijdete asi po hodince. Odtud vám jede autobus zpátky do Budějovic v 18.05, tak si ho nenechte ujet, abyste nemuseli pěšky do Lipky, odkud vám snad ještě pojede vlak do Vimperka.

Přeji vám na výlet hezké počasí, jako jsem měl já, a na Šumavě zase někdy ahoj.

Radek Gális