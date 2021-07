Přinášíme první pohledy a svědectví čtenářů z nejvíce postižených obcí. Děkujeme Jiřímu Baranovi za fotky dokládají rozsah pohromy z pátečního rána.

Zdeněk Hanko z Hodonína říká: „Bydlím v centru, takže u nás je to dobré. Byl jsem se včera večer podívat v Bažantnici, části, která to "koupila" nejvíc, vypadá to tam jak po válce.“ Děkujeme Zdeňku Hankovi za fotky z Hodonína a Lužice.

V Hruškách od čtvrtečního večera do ranních hodin pomáhali i dobrovolní hasiči z Boskovic. "Jsem u hasičů pětadvacet let, zažil jsem mimo jiné zásahy při povodních, ale něco takového, co jsme viděli v Hruškách skutečně nepamatuju," hodnotil po návratu do Boskovic velitel Zdeněk Krejčí. Děkujeme boskovickým hasičům za jejich službu a za fotografie z Hrušek.



„Ta bouřka se v etapách vracela. Mračna se valily jak tsunami. Fakt jsme měli strach. Před barákem máme potok a ten byl plný že tří čtvrtin ,“ uvádí Miroslava Zaňátová ze Šardic .Ona i její rodina jsou naštěstí v pořádku, ale na hrůzný zážitek nezapomene. „Takovou hrůzu nepamatuji, co žiji. Tornádo se nám díky Bohu vyhnulo. Je to šílené,“ podotýká Zaňátová. Děkujeme jí za svědectví a Anně Hromkové za fotky z Hodonína.

Zámek ve Valticích, který nedávno opravil střechy a fasády, může začínat znovu. Kroupy poničily okna, dřevěné žaluzie, také spadaly tašky ze střech a otlučená je i fasáda. Škody jsou i na venkovním sezení či zaparkovaných autech. Škody Národní památkový ústav (NPÚ), kterému zámek patří, škody v současné době sčítá. Národnímu památkovému ústavu děkujeme za poskytnuté fotografie.

V Moravské Nové Vsi v noci pomáhala i zdravotnická záchranná služba z Olomoucka. Vvyjela i posádka rychlé záchranné pomoci z ostré směny a dále pomocí svolávání zaměstnanců olomoučí záchranáři vyslali dalších pět sanitních vozidel se záchranáři, a to z Přerova, Prostějova a tři z Olomouce. Posádky byly na místě do brzkých ranních hodin, poté se vrátily zpět na základny.

V pátek brzy ráno přijeli do Lužic i hasiči ze Špindlerova Mlýna, aby pomohli z odklízením následků tornáda. Po organizaci a krátkém plánování se hned pustili do práce, které je opravdu hodně. Děkujeme hasičům ze Špindlerova Mlýna za poskytnuté fotky.