Cirka před půl rokem se nám chýlili vnitřní prostory sokolovny k brzkému konci, oštukované zdi už nevypadaly jako stavba a úderníci se začali probouzet z deprese způsobené dlouhou špinavou částí rekonstrukce.

Jak to celé začalo?

Na čerstvě vyštukované zdi se nám ale začaly objevovat "tegy" (jednolinkové nápisy). Naštěstí se (díky naší rozsáhlé dámské síti) síť nad mladými vandaly začala stahovat. Netvrdím že všichni, ale většina se doznala a s hlavou vztyčenou šla čelit svému trestu. Každou brigádu jsem těm mladejm pacholkům fandil. Úkol měli jasný, starou plechovou kůlnu, kterou zneuctili ručně zbrousit a natřít na krásu. Po několika brigádách se kůlna zablyštila svou černotou. Kluci dokázali, že i když udělali chybu, zvládli se jí postavit jako jedenáctiletí chlapi!V tuhle chvíli byl ale míč na naší straně. Nebyl Sokol vždy příkladem mladým?

Ten tahoun a vzor, co si místo večeru u prvorepublikového Netflixu odskočil postavit sokolovnu a když mu ještě ten večer zbyla chvilka vyběhl se svým turistickým oddílem na Sněžku, aby si mohl v klidu vypít kávu u západu slunce. Je pravda, že jsme trošku zlenivělí díky všem těm moderním technologiím, ale to nemění nic na tom, že bychom měli mladé podporovat a ne jim jen zakazovat a trestat je.

Graffiti workshop

Poté, co ProroK, Oliver Heller & Jirka Jirka Dosy Doss zvelebili dětské hřiště, se urodila myšlenka na graffiti workshop pro mládež. Přidalo se špetku věcí ze sokolovny, celé to finančně přikryla dotace z evropské unie, doplnilo se o rozvolnění opatření proti covidu a hele! Poučná a přesto zábavná akce pro mladé raubíře byla na světě.DÍKY projektu Podpora neziskových organizací ve Středních Čechách, ve kterém jsme spolu s MAS Podlipansko partnerem, byl workshop zdarma, tedy mládežníci neplatili ani tužkuPo dlouhém úvodu, kdy se kluci vystřídali v přednášení, kde se může sprejovat legálně, kde ne, jaká jsou základní morální pravidla, techniky atd. náš jednatel rozdal malým umělcům čtvrtky, potřeby na tvorbu a šlo se na návrhy.

Na cvičné desce jim profíci vysvětlili a ukázali jaký použít tlak, úhel, co vše tahy ovlivňuje a šlo se na onu boudu, kterou si kluci dali do kupy. Zatím se to sice s výtvory této svaté trojce nedá srovnávat, ale důležitý je závěr. Děcka, která jsou potencionálními predátory pro nové omítky, nehlídané kouty a spoustu dalších míst, kde by se dalo čmárat, mají teď ve Velkém Oseku prostor, kde můžou trénovat. Nebudou si muset podpisy zkoušet na starém nádraží, či čmárat po zídce pod školkou. Je možné, že se tam nikdo dlouho neukáže, ale ruku jsme natáhli, teď už je to jen na nich.Prostor tu je, sprejů tři bedny, díky ProroKovi, který za pár kaček věnoval svoje přebytky plechovek pro dobrou věci Projekt Podpora neziskových organizací ve Středních Čechách je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdeněk Nedohnal